https://ria.ru/20220218/gaz-1773683968.html
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России - РИА Новости, 18.02.2022
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:27
2022-02-18T21:27
2022-02-18T21:27
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италия
владимир путин
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природный газ
марио драги
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РИМ, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию."Путин упомянул о возможности продолжать обеспечивать поставки газа и увеличивать их при необходимости. Это должно восприниматься в свете обязательств по отношению к нашим союзникам, о том, какой эффект будут носить санкции. Это обязательство я ценю, но пока на сегодня оно остается именно обязательством", - заявил он на пресс-конференции.Российский лидер 26 января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.
https://ria.ru/20220218/gaz-1773634474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, италия, владимир путин, россия, природный газ, марио драги
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России
Премьер Италии Драги: Путин заверил в готовности увеличить поставки газа из России