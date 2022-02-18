https://ria.ru/20220218/gaz-1773683968.html

Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России

Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России - РИА Новости, 18.02.2022

Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:27

2022-02-18T21:27

2022-02-18T21:27

в мире

экономика

италия

владимир путин

россия

природный газ

марио драги

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РИМ, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию."Путин упомянул о возможности продолжать обеспечивать поставки газа и увеличивать их при необходимости. Это должно восприниматься в свете обязательств по отношению к нашим союзникам, о том, какой эффект будут носить санкции. Это обязательство я ценю, но пока на сегодня оно остается именно обязательством", - заявил он на пресс-конференции.Российский лидер 26 января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.

https://ria.ru/20220218/gaz-1773634474.html

италия

россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, италия, владимир путин, россия, природный газ, марио драги