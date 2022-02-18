Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/gaz-1773683968.html
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России - РИА Новости, 18.02.2022
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:27
2022-02-18T21:27
в мире
экономика
италия
владимир путин
россия
природный газ
марио драги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
РИМ, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию."Путин упомянул о возможности продолжать обеспечивать поставки газа и увеличивать их при необходимости. Это должно восприниматься в свете обязательств по отношению к нашим союзникам, о том, какой эффект будут носить санкции. Это обязательство я ценю, но пока на сегодня оно остается именно обязательством", - заявил он на пресс-конференции.Российский лидер 26 января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.
https://ria.ru/20220218/gaz-1773634474.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, италия, владимир путин, россия, природный газ, марио драги
21:27 18.02.2022
 
Премьер Италии заявил о возможности увеличить поставки газа из России

Премьер Италии Драги: Путин заверил в готовности увеличить поставки газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
РИМ, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию.
"Путин упомянул о возможности продолжать обеспечивать поставки газа и увеличивать их при необходимости. Это должно восприниматься в свете обязательств по отношению к нашим союзникам, о том, какой эффект будут носить санкции. Это обязательство я ценю, но пока на сегодня оно остается именно обязательством", - заявил он на пресс-конференции.
Российский лидер 26 января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:02
СМИ: ЕК потребует от стран ЕС минимальный запас газа к отопительному сезону
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреЭкономикаИталияВладимир ПутинРоссияПриродный газМарио Драги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала