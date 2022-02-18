https://ria.ru/20220218/gaz-1773553335.html

В "Молдовагазе" пообещали рассчитаться с "Газпромом" до вечера 21 февраля

В "Молдовагазе" пообещали рассчитаться с "Газпромом" до вечера 21 февраля - РИА Новости, 18.02.2022

В "Молдовагазе" пообещали рассчитаться с "Газпромом" до вечера 21 февраля

"Молдовагаз" планирует погасить очередной платеж "Газпрому" до вечера 21 февраля, сообщил председатель "Молдовагаза" Вадим Чебан. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:33

2022-02-18T13:33

2022-02-18T13:33

экономика

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КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" планирует погасить очередной платеж "Газпрому" до вечера 21 февраля, сообщил председатель "Молдовагаза" Вадим Чебан.Ранее Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась за газ, полученный в январе. 14 февраля он пояснял, что до 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику 51,1 миллиона долларов за 50% текущего потребления."Уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет, на сегодняшний день, 65%. Экономические агенты выполнили свои контрактные обязательства перед АО "Молдовагаз" на 95%. Компания продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед ПАО "Газпром" до конца понедельника, 21 февраля", - написал Чебан в своем Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220217/gaz-1773364633.html

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экономика, сергей куприянов, молдавия, газпром, молдовагаз, россия, природный газ, в мире