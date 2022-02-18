Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей
ТАМБОВ, 18 фев — РИА Новости. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит в 2022 году 71 миллион рублей федеральных средств по итогам конкурсного отбора, проведенного Минпромторгом РФ, сообщила пресс-служба обладминистрации.
В пресс-службе напомнили, что вопрос создания регионального Фонда развития промышленности (ФРП) обсуждался в ноябре прошлого года на встрече главы региона Максима Егорова с руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым во время его рабочей поездки в Тамбов.
"Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности в Тамбовской области. Через механизмы ФРП региональному бизнесу будут доступны десять программ льготного кредитования под 3-5% на срок до 7 лет. Низкая процентная ставка и участие государства позволяют предприятиям увеличить горизонт инвестпланирования", - говорится в сообщении.
Из областного бюджета на капитализацию ФРП будет направлено 50 миллионов рублей.
"Финансовая поддержка, оказываемая Фондом, позволит снять ограничения по привлечению льготных кредитов для промышленных предприятий на разработку и производство новых видов товаров, модернизацию и техническое перевооружение, а также обеспечить рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - привели в пресс-службе комментарий Егорова.
Опубликовано: Алёна Пава