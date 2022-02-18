https://ria.ru/20220218/fond-1773615938.html

Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей

Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей - РИА Новости, 18.02.2022

Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей

Фонд развития промышленности Тамбовской области получит в 2022 году 71 миллион рублей федеральных средств по итогам конкурсного отбора, проведенного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:08

2022-02-18T17:08

2022-02-18T17:08

тамбовская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

тамбовская область

максим егоров

денис мантуров

экономика

тамбов

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ТАМБОВ, 18 фев — РИА Новости. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит в 2022 году 71 миллион рублей федеральных средств по итогам конкурсного отбора, проведенного Минпромторгом РФ, сообщила пресс-служба обладминистрации.В пресс-службе напомнили, что вопрос создания регионального Фонда развития промышленности (ФРП) обсуждался в ноябре прошлого года на встрече главы региона Максима Егорова с руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым во время его рабочей поездки в Тамбов.Из областного бюджета на капитализацию ФРП будет направлено 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220211/cherkizovo-1772362970.html

тамбовская область

тамбов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тамбовская область, максим егоров, денис мантуров, экономика, тамбов