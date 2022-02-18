Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220218/fond-1773615938.html
Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей
Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей - РИА Новости, 18.02.2022
Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей
Фонд развития промышленности Тамбовской области получит в 2022 году 71 миллион рублей федеральных средств по итогам конкурсного отбора, проведенного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:08
2022-02-18T17:08
тамбовская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
тамбовская область
максим егоров
денис мантуров
экономика
тамбов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
ТАМБОВ, 18 фев — РИА Новости. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит в 2022 году 71 миллион рублей федеральных средств по итогам конкурсного отбора, проведенного Минпромторгом РФ, сообщила пресс-служба обладминистрации.В пресс-службе напомнили, что вопрос создания регионального Фонда развития промышленности (ФРП) обсуждался в ноябре прошлого года на встрече главы региона Максима Егорова с руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым во время его рабочей поездки в Тамбов.Из областного бюджета на капитализацию ФРП будет направлено 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220211/cherkizovo-1772362970.html
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тамбовская область, максим егоров, денис мантуров, экономика, тамбов
17:08 18.02.2022
 

Тамбовский Фонд развития промышленности в 2022 году получит 71 млн рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 18 фев — РИА Новости. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит в 2022 году 71 миллион рублей федеральных средств по итогам конкурсного отбора, проведенного Минпромторгом РФ, сообщила пресс-служба обладминистрации.
В пресс-службе напомнили, что вопрос создания регионального Фонда развития промышленности (ФРП) обсуждался в ноябре прошлого года на встрече главы региона Максима Егорова с руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым во время его рабочей поездки в Тамбов.
"Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности в Тамбовской области. Через механизмы ФРП региональному бизнесу будут доступны десять программ льготного кредитования под 3-5% на срок до 7 лет. Низкая процентная ставка и участие государства позволяют предприятиям увеличить горизонт инвестпланирования", - говорится в сообщении.
Из областного бюджета на капитализацию ФРП будет направлено 50 миллионов рублей.
"Финансовая поддержка, оказываемая Фондом, позволит снять ограничения по привлечению льготных кредитов для промышленных предприятий на разработку и производство новых видов товаров, модернизацию и техническое перевооружение, а также обеспечить рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - привели в пресс-службе комментарий Егорова.
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 19:16Тамбовская область
Группа "Черкизово" вложит в Тамбовскую область более 12 миллиардов рублей
Опубликовано: Алёна Пава
 
Тамбовская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Тамбовская областьМаксим ЕгоровДенис МантуровЭкономикаТамбов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала