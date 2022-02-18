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"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо
"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо - РИА Новости, 18.02.2022
"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо
В эту пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь" открывается киносмотр "Из Венеции в Москву", на котором покажут картины, участвовавшие в различных программах... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:02
2022-02-18T16:02
2022-02-18T16:02
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В эту пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь" открывается киносмотр "Из Венеции в Москву", на котором покажут картины, участвовавшие в различных программах Венецианского фестиваля, сообщают в пресс-службе мероприятия.Фестиваль проходит в России уже в 13 раз. Но в этом году, как уверяют организаторы, программа будет особенной. Она также отметила, что культурные связи между Россией и Италией неразрывны. "Эта связь будет всегда, и я ее рассматриваю как то, что не подвластно времени или обстоятельствам", — добавила Рицци.С ее словами согласился и посол Италии в России Джорджо Стараче. Он тоже считает, что обе страны как минимум связывает "общий киноязык, который объединяет, а не разделяет". В программу 2022 года вошло десять итальянских картин, представленных на 78-м кинофестивале в Венеции. Сама долгожданная из них — документалка "Эннио. Маэстро" Джузеппе Торнаторе о музыкальном гении и композиторе Эннио Морриконе, превративший саундтреки к фильмам в отдельный вид искусства.Картина построена на разговоре режиссера и маэстро, в котором также приняли участие Клинт Иствуд и Квентин Тарантино. Работу последнего тоже можно будет посмотреть на "Из Венеции в Москву". В программу фестиваля включили киноэссе американского режиссера "Джанго и Джанго". В нем Тарантино увлеченно рассказывает о создателе спагетти-вестернов Серджо Корбуччи.На фестивале, помимо документальных фильмов, широко представлен жанр психологической драмы. Организаторы предлагают гостям посмотреть "Ариаферму" Леонардо ди Костанцо — тяжелую историю о противостоянии охранников и заключенных, запертых наедине друг с другом с замкнутом пространстве; "Латинскую Америку" начинающих режиссером Дамиано и Фабио Д`Инноченцо. В этой картине рассказывают о человеке, который теряет грань между реальностью и фантазией; "Павлиний рай" Лауры Биспури о сложных семейных отношениях и другие. Для тех, кто хочет в полной мере погрузиться в мир высокого киноискусства и экшена в духе Marvel, может взять билет на фантасмагорию "Отчаянные фрики" Габриэле Майнетти. В этом фильме фэнтези, что редкость для итальянского кинематографа, перекликается со сложной философией, а герои проживают свои приключения на фоне Второй Мировой Войны. Поклонники классики могут посмотреть легкую трагикомедию Нино Манфреди "За полученную милость" 1971 года.Организаторы фестиваля подчеркивают, что помимо Москвы картины покажут также в Новосибирске (21-27 февраля).
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новости культуры, кино и сериалы, москва, россия, новосибирск, клинт иствуд, эннио морриконе, квентин тарантино
"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо
От Торнаторре до фэнтези в духе Marvel: фильмы венецианской биеннале покажут в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В эту пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь" открывается киносмотр "Из Венеции в Москву", на котором покажут картины, участвовавшие в различных программах Венецианского фестиваля, сообщают в пресс-службе мероприятия.
Фестиваль проходит в России уже в 13 раз. Но в этом году, как уверяют организаторы, программа будет особенной.
"Это лучшее, что вы видели за все эти годы", — заявила журналистам Даниэла Рицци, Директор Итальянского Института культуры в Москве.
Она также отметила, что культурные связи между Россией и Италией неразрывны. "Эта связь будет всегда, и я ее рассматриваю как то, что не подвластно времени или обстоятельствам", — добавила Рицци.
С ее словами согласился и посол Италии в России Джорджо Стараче. Он тоже считает, что обе страны как минимум связывает "общий киноязык, который объединяет, а не разделяет".
"Итальянское кино всегда было с социальной направленностью, также в нем всегда было много свободы в выражении идей, мнения. Очень здорово, что российский зритель увидит настоящую Италию в этих фильмах", — прокомментировал Стараче.
В программу 2022 года вошло десять итальянских картин, представленных на 78-м кинофестивале в Венеции. Сама долгожданная из них — документалка "Эннио. Маэстро" Джузеппе Торнаторе о музыкальном гении и композиторе Эннио Морриконе, превративший саундтреки к фильмам в отдельный вид искусства.
Картина построена на разговоре режиссера и маэстро, в котором также приняли участие Клинт Иствуд и Квентин Тарантино. Работу последнего тоже можно будет посмотреть на "Из Венеции в Москву". В программу фестиваля включили киноэссе американского режиссера "Джанго и Джанго". В нем Тарантино увлеченно рассказывает о создателе спагетти-вестернов Серджо Корбуччи.
На фестивале, помимо документальных фильмов, широко представлен жанр психологической драмы. Организаторы предлагают гостям посмотреть "Ариаферму" Леонардо ди Костанцо — тяжелую историю о противостоянии охранников и заключенных, запертых наедине друг с другом с замкнутом пространстве; "Латинскую Америку" начинающих режиссером Дамиано и Фабио Д`Инноченцо. В этой картине рассказывают о человеке, который теряет грань между реальностью и фантазией; "Павлиний рай" Лауры Биспури о сложных семейных отношениях и другие.
Для тех, кто хочет в полной мере погрузиться в мир высокого киноискусства и экшена в духе Marvel, может взять билет на фантасмагорию "Отчаянные фрики" Габриэле Майнетти.
В этом фильме фэнтези, что редкость для итальянского кинематографа, перекликается со сложной философией, а герои проживают свои приключения на фоне Второй Мировой Войны.
Поклонники классики могут посмотреть легкую трагикомедию Нино Манфреди "За полученную милость" 1971 года.
Организаторы фестиваля подчеркивают, что помимо Москвы картины покажут также в Новосибирске (21-27 февраля).