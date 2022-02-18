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"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо

"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо - РИА Новости, 18.02.2022

"Из Венеции в Москву" привезли фильмы Тарантино, Торнаторе и Д`Инноченцо

В эту пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь" открывается киносмотр "Из Венеции в Москву", на котором покажут картины, участвовавшие в различных программах... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:02

2022-02-18T16:02

2022-02-18T16:02

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В эту пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь" открывается киносмотр "Из Венеции в Москву", на котором покажут картины, участвовавшие в различных программах Венецианского фестиваля, сообщают в пресс-службе мероприятия.Фестиваль проходит в России уже в 13 раз. Но в этом году, как уверяют организаторы, программа будет особенной. Она также отметила, что культурные связи между Россией и Италией неразрывны. "Эта связь будет всегда, и я ее рассматриваю как то, что не подвластно времени или обстоятельствам", — добавила Рицци.С ее словами согласился и посол Италии в России Джорджо Стараче. Он тоже считает, что обе страны как минимум связывает "общий киноязык, который объединяет, а не разделяет". В программу 2022 года вошло десять итальянских картин, представленных на 78-м кинофестивале в Венеции. Сама долгожданная из них — документалка "Эннио. Маэстро" Джузеппе Торнаторе о музыкальном гении и композиторе Эннио Морриконе, превративший саундтреки к фильмам в отдельный вид искусства.Картина построена на разговоре режиссера и маэстро, в котором также приняли участие Клинт Иствуд и Квентин Тарантино. Работу последнего тоже можно будет посмотреть на "Из Венеции в Москву". В программу фестиваля включили киноэссе американского режиссера "Джанго и Джанго". В нем Тарантино увлеченно рассказывает о создателе спагетти-вестернов Серджо Корбуччи.На фестивале, помимо документальных фильмов, широко представлен жанр психологической драмы. Организаторы предлагают гостям посмотреть "Ариаферму" Леонардо ди Костанцо — тяжелую историю о противостоянии охранников и заключенных, запертых наедине друг с другом с замкнутом пространстве; "Латинскую Америку" начинающих режиссером Дамиано и Фабио Д`Инноченцо. В этой картине рассказывают о человеке, который теряет грань между реальностью и фантазией; "Павлиний рай" Лауры Биспури о сложных семейных отношениях и другие. Для тех, кто хочет в полной мере погрузиться в мир высокого киноискусства и экшена в духе Marvel, может взять билет на фантасмагорию "Отчаянные фрики" Габриэле Майнетти. В этом фильме фэнтези, что редкость для итальянского кинематографа, перекликается со сложной философией, а герои проживают свои приключения на фоне Второй Мировой Войны. Поклонники классики могут посмотреть легкую трагикомедию Нино Манфреди "За полученную милость" 1971 года.Организаторы фестиваля подчеркивают, что помимо Москвы картины покажут также в Новосибирске (21-27 февраля).

https://ria.ru/20211128/kino-1760941470.html

https://ria.ru/20220217/kino-1773265718.html

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новости культуры, кино и сериалы, москва, россия, новосибирск, клинт иствуд, эннио морриконе, квентин тарантино