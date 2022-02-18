https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html

Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР

Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР

Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-18T23:53

2022-02-18T23:53

2022-02-19T00:03

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, контролируют своевременное оказание им медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220218/popova-1773700075.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)