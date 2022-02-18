Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-18T23:53
2022-02-19T00:03
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699267_0:139:3067:1864_1920x0_80_0_0_f347a394ad9ab782298eb703de2c977c.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, контролируют своевременное оказание им медицинской помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220218/popova-1773700075.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699267_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b022b33109a879f7462c2dff55585ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
23:53 18.02.2022 (обновлено: 00:03 19.02.2022)
 
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР

Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, контролируют своевременное оказание им медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 23:56Распространение коронавируса
Попова займется противоэпидемическими мероприятиями в Ростовской области
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала