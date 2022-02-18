https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-18T23:53
2022-02-18T23:53
2022-02-19T00:03
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699267_0:139:3067:1864_1920x0_80_0_0_f347a394ad9ab782298eb703de2c977c.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через границу, организуют работу по выявлению лиц с признаками заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, контролируют своевременное оказание им медицинской помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220218/popova-1773700075.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773699267_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b022b33109a879f7462c2dff55585ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
23:53 18.02.2022 (обновлено: 00:03 19.02.2022)
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать эвакуированных жителей ДНР и ЛНР