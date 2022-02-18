https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773695842.html
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом
Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:08
2022-02-18T23:08
2022-02-18T23:08
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими паспортами, не соответствует действительности."СПО (Служба пограничной охраны - ред.) МГБ ЛНР информирует, что пропуск эвакуирующихся граждан осуществляется по паспортным документам Луганской народной республики, также по паспорту гражданина Российской Федерации, либо Украины. Сообщения о том, что государственную границу между Луганской народной республикой и Российской Федерацией можно пересечь якобы только по паспорту гражданина РФ, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении министерства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773686551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом
В ЛНР опровергли сообщения, что в Россию пустят только людей с российскими паспортами