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https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773695842.html
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом
Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:08
2022-02-18T23:08
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими паспортами, не соответствует действительности."СПО (Служба пограничной охраны - ред.) МГБ ЛНР информирует, что пропуск эвакуирующихся граждан осуществляется по паспортным документам Луганской народной республики, также по паспорту гражданина Российской Федерации, либо Украины. Сообщения о том, что государственную границу между Луганской народной республикой и Российской Федерацией можно пересечь якобы только по паспорту гражданина РФ, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении министерства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
23:08 18.02.2022
 
В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом

В ЛНР опровергли сообщения, что в Россию пустят только людей с российскими паспортами

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими паспортами, не соответствует действительности.
"СПО (Служба пограничной охраны - ред.) МГБ ЛНР информирует, что пропуск эвакуирующихся граждан осуществляется по паспортным документам Луганской народной республики, также по паспорту гражданина Российской Федерации, либо Украины. Сообщения о том, что государственную границу между Луганской народной республикой и Российской Федерацией можно пересечь якобы только по паспорту гражданина РФ, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении министерства.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Эвакуация граждан Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:39
Власти ДНР рассказали, как проходит эвакуация жителей Донецка
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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