https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773695842.html

В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом

В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР заявили, что пересечь границу с Россией можно с любым паспортом

Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:08

2022-02-18T23:08

2022-02-18T23:08

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственный безопасности самопровозглашенной ЛНР заявило, что информация о том, что границу ЛНР и РФ могут пересекать только люди с российскими паспортами, не соответствует действительности."СПО (Служба пограничной охраны - ред.) МГБ ЛНР информирует, что пропуск эвакуирующихся граждан осуществляется по паспортным документам Луганской народной республики, также по паспорту гражданина Российской Федерации, либо Украины. Сообщения о том, что государственную границу между Луганской народной республикой и Российской Федерацией можно пересечь якобы только по паспорту гражданина РФ, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении министерства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773686551.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию