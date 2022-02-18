https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773693717.html

В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев

В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев - РИА Новости, 18.02.2022

В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев

Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:48

2022-02-18T22:48

2022-02-18T23:42

общество

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир путин

анна попова

александр чуприян

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава."По поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении.Добавляется, что специалисты МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью."Также для работы в Ростовскую область вылетела глава Роспотребнадзора Анна Попова, специалисты Минздрава", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773693864.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/bezhentsy-1773693561.html

ростовская область

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Опергруппа МЧС РФ вылетела в Ростовскую область, чтобы организовать прием жителей Донбасса Оперативная группа МЧС России вылетела в Ростовскую область для помощи в организации приема жителей Донбасса 2022-02-18T22:48 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, анна попова, александр чуприян, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр