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В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев
В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев - РИА Новости, 18.02.2022
В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев
Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:48
2022-02-18T23:42
общество
ростовская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир путин
анна попова
александр чуприян
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава."По поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении.Добавляется, что специалисты МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью."Также для работы в Ростовскую область вылетела глава Роспотребнадзора Анна Попова, специалисты Минздрава", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
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Дарья Буймова
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
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Опергруппа МЧС РФ вылетела в Ростовскую область, чтобы организовать прием жителей Донбасса
Оперативная группа МЧС России вылетела в Ростовскую область для помощи в организации приема жителей Донбасса
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общество, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, анна попова, александр чуприян, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
22:48 18.02.2022 (обновлено: 23:42 18.02.2022)
 
В Ростовскую область направили рабочую группу МЧС для приема беженцев

Рабочую группу МЧС во главе с врио министра Чуприяном направили в Ростовскую область

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Также в регион вылетели глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.
"По поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении.
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Вчера, 22:49
В Ростовской области организуют пункты временного размещения
Добавляется, что специалисты МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью.
"Также для работы в Ростовскую область вылетела глава Роспотребнадзора Анна Попова, специалисты Минздрава", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 22:46В России
Первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь под Ростовом
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоРостовская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ПутинАнна ПоповаАлександр ЧуприянРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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