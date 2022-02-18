Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773681125.html
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики - РИА Новости, 18.02.2022
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики
Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:04
2022-02-18T21:04
в мире
донецкая народная республика
днр
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773602791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_986f51c845af734a45f1721b3fe7dc05.jpg
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики."Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выезжают сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди", - говорится в сообщении МЧС в Facebook.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
донецкая народная республика
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773602791_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_1efe787a94529e19474e4c75baa03eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина
21:04 18.02.2022
 
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики

МЧС ДНР: из республики планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Люди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики.
"Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выезжают сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди", - говорится в сообщении МЧС в Facebook.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала