https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773681125.html
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики - РИА Новости, 18.02.2022
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики
Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:04
2022-02-18T21:04
2022-02-18T21:04
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики."Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выезжают сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди", - говорится в сообщении МЧС в Facebook.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина
Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики
МЧС ДНР: из республики планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей