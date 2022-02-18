https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773681125.html

Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики

Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики - РИА Новости, 18.02.2022

Из ДНР планируется эвакуировать 700 тысяч жителей, заявили в МЧС республики

Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:04

2022-02-18T21:04

2022-02-18T21:04

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Из ДНР планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей, сообщила МЧС самопровозглашенной республики."Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выезжают сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди", - говорится в сообщении МЧС в Facebook.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина