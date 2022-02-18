https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:14

2022-02-18T17:14

2022-02-18T17:36

россия

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения в Россию."Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит", - сказал Песков журналистам.Песков ответил, что не знает, согласовывалось ли это с кем то."Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", - сказал он также на вопрос, готова ли Россия принять беженцев.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773596854.html

россия

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс