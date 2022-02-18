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В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:14
2022-02-18T17:36
россия
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения в Россию."Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит", - сказал Песков журналистам.Песков ответил, что не знает, согласовывалось ли это с кем то."Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", - сказал он также на вопрос, готова ли Россия принять беженцев.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html
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донецкая народная республика
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россия, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:14 18.02.2022 (обновлено: 17:36 18.02.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса

Песков на вопрос об эвакуации из Донбасса: Кремль не располагает информацией о ситуации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения в Россию.
"Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит", - сказал Песков журналистам.
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
17:23
ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР, заявил Пасечник
Песков ответил, что не знает, согласовывалось ли это с кем то.
"Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", - сказал он также на вопрос, готова ли Россия принять беженцев.
ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
Танк вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:10
Пушилин заявил о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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