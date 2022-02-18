https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:14
2022-02-18T17:14
2022-02-18T17:36
россия
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_a0c856022b8bae40cbd6895b5f68db17.jpg
МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения в Россию."Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит", - сказал Песков журналистам.Песков ответил, что не знает, согласовывалось ли это с кем то."Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", - сказал он также на вопрос, готова ли Россия принять беженцев.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773620233.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773596854.html
россия
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_143:343:2417:2048_1920x0_80_0_0_b2cf37d2e7c2e74a5a3da3289b89e2fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:14 18.02.2022 (обновлено: 17:36 18.02.2022)
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Песков на вопрос об эвакуации из Донбасса: Кремль не располагает информацией о ситуации