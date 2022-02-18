https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773598104.html
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию - РИА Новости, 18.02.2022
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:13
2022-02-18T16:13
2022-02-18T17:47
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале.Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.По словам Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе."Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он.Он добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения."Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", — завил Пушилин.С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс.Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773578391.html
https://ria.ru/20220218/diversiya-1773588707.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773606462.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Власти ДНР заявили об эвакуации местного населения в Россию
Власти ДНР обьявили о начале массового выезда населения в Россию. В первую очередь будут эвакуировать женщин и детей. Их разместят в Ростовской области, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, Зеленский отдаст приказ о наступлении в ближайшее время.
2022-02-18T16:13
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Звук сирены гражданской обороны на улицах Донецка
В Донецке включили сирену гражданской обороны
2022-02-18T16:13
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Глава ЛНР Леонид Пасечник призывает жителей срочно эвакуироваться в Россию
Глава ЛНР призывает жителей срочно эвакуироваться в Россию
2022-02-18T16:13
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр
16:13 18.02.2022 (обновлено: 17:47 18.02.2022)
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения республик в Россию
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале
.
Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.
По словам Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он.
Он добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.
"Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", — завил Пушилин.
С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс.
Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев
игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине
утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН
, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР
и ЛНР
большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе
нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО
, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве
не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Кирилл Волков