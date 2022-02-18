https://ria.ru/20220218/donetsk-1773527743.html

Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке

Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке - РИА Новости, 18.02.2022

Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке

Ситуация в Донецке, несмотря на обострение в Донбассе, спокойная, на окраинах города редко слышны звуки взрывов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:14

2022-02-18T12:14

2022-02-18T12:14

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

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украина

киев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в Донецке, несмотря на обострение в Донбассе, спокойная, на окраинах города редко слышны звуки взрывов, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, а в пятницу выпустили по территории республики 68 мин и снарядов.В настоящее время ситуация в Донецке спокойная. В штатном режиме работают городская и районные администрации. Также нет признаков внештатной работы медучреждений. На окраинах города редко слышны звуки взрывов и выстрелов. В штатном режиме работает городской транспорт, заведения общепита и торговые центры.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773522391.html

https://ria.ru/20220218/obstrel-1773512872.html

донецкая народная республика

украина

киев

луганская народная республика

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