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https://ria.ru/20220218/donetsk-1773527743.html
Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке
Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке - РИА Новости, 18.02.2022
Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке
Ситуация в Донецке, несмотря на обострение в Донбассе, спокойная, на окраинах города редко слышны звуки взрывов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:14
2022-02-18T12:14
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в Донецке, несмотря на обострение в Донбассе, спокойная, на окраинах города редко слышны звуки взрывов, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, а в пятницу выпустили по территории республики 68 мин и снарядов.В настоящее время ситуация в Донецке спокойная. В штатном режиме работают городская и районные администрации. Также нет признаков внештатной работы медучреждений. На окраинах города редко слышны звуки взрывов и выстрелов. В штатном режиме работает городской транспорт, заведения общепита и торговые центры.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773522391.html
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донецкая народная республика
украина
киев
луганская народная республика
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
12:14 18.02.2022
 
Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке

Ситуация в Донецке спокойная, на окраинах слышны звуки взрывов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в Донецке, несмотря на обострение в Донбассе, спокойная, на окраинах города редко слышны звуки взрывов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, а в пятницу выпустили по территории республики 68 мин и снарядов.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:57
Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР
В настоящее время ситуация в Донецке спокойная. В штатном режиме работают городская и районные администрации. Также нет признаков внештатной работы медучреждений. На окраинах города редко слышны звуки взрывов и выстрелов. В штатном режиме работает городской транспорт, заведения общепита и торговые центры.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:36
В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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