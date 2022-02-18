https://ria.ru/20220218/donbass-1773699988.html

Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР

Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-18T23:56

2022-02-18T23:56

2022-02-19T00:07

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщили в представительстве ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр