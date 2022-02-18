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Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-18T23:56
2022-02-19T00:07
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщили в представительстве ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр
23:56 18.02.2022 (обновлено: 00:07 19.02.2022)
 
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли поселок Зайцево в Донбассе

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщили в представительстве ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 мм".
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 23:53
Специалисты Роспотребнадзора помогают принимать жителей ДНР и ЛНР
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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