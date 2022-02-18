https://ria.ru/20220218/donbass-1773699988.html
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-18T23:56
2022-02-18T23:56
2022-02-19T00:07
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщили в представительстве ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773699854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
23:56 18.02.2022 (обновлено: 00:07 19.02.2022)
Украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли поселок Зайцево в Донбассе