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Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса
В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:52
2022-02-18T23:18
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС.Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
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ростовская область
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, ситуация в днр и лнр
22:52 18.02.2022 (обновлено: 23:18 18.02.2022)
 
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса

Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса

© REUTERS / Alexander ErmochenkoАвтобусы для эвакуации местных жителей в Донецке
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС.
Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 22:46В России
Первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь под Ростовом
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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