https://ria.ru/20220218/donbass-1773694263.html
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса
В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:52
2022-02-18T22:52
2022-02-18T23:18
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС.Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/bezhentsy-1773693561.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, ситуация в днр и лнр
22:52 18.02.2022 (обновлено: 23:18 18.02.2022)
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса
Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса