https://ria.ru/20220218/donbass-1773694263.html

Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса

Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов из Донбасса

В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:52

2022-02-18T22:52

2022-02-18T23:18

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В настоящее время границу ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с жителями ДНР и ЛНР, заявили в МЧС.Отмечается, что в настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/bezhentsy-1773693561.html

ростовская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, ситуация в днр и лнр