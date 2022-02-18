https://ria.ru/20220218/donbass-1773691278.html

Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область - РИА Новости, 18.02.2022

Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь "Звезда" в Ростовской области, заявила РИА Новости представитель лагеря. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:27

2022-02-18T22:27

2022-02-18T23:30

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

ростовская область

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь "Звезда" в Ростовской области, заявила РИА Новости представитель лагеря."До 400 человек (ожидаются. — Прим. ред.) — женщины и дети. Все готово к их размещению, уже идет размещение. Два автобуса уже прибыло, чуть больше 50 человек", — сказала собеседница агентства.По информации МЧС России, в Ростовскую область въехали уже более 80 автобусов с беженцами. Жители самопровозглашенных республик будут пересекать пункты пропуска в страну как на общественном, так и личном транспорте. Для работы с ними в Ростовскую область вылетели глава Роспотребнадзора и специалисты Минздрава.Планируется, что эвакуированных отправят в пункты временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области; их общая вместимость превышает 700 тысяч человек, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что из-за угрозы наступления со стороны Украины начинается массовая эвакуация населения из ДНР в Ростовскую область. Уезжают в основном женщины, дети и люди пожилого возраста; мужчины остаются в республике. В ЛНР тоже сообщили о начале эвакуации.Как отмечал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, эвакуация в Россию будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке специально для этого сняли с рейсов. В МЧС ДНР указали, что планируется эвакуировать 700 тысяч жителей.В Ростовской области создали оперштаб, который будет решать вопросы приема, размещения, питания и медицинского обслуживания беженцев. В регион по поручению Владимира Путина вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян. По указанию президента каждый беженец из Донбасса получит десять тысяч рублей.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. Как заявляют в Донецке, с утра пятницы по ДНР выпустили около 200 снарядов и мин, не считая гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, ВС Украины предприняли три попытки провести диверсии; обстрелы из артиллерии и минометов продолжаются.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773686551.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

ростовская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из автобуса во время эвакуации из Донецка Эвакуационный автобус в Донецке. В основном там дети. 2022-02-18T22:27 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, ростовская область