https://ria.ru/20220218/donbass-1773688218.html

Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР

Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2022

Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР

Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:06

2022-02-18T22:06

2022-02-18T22:16

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мурманская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис."Мурманская область, безусловно, готова принять и оказать поддержку каждому жителю ЛНР и ДНР в случае их решения переселиться на русский север. Благодаря росту экономики и новым инвесторам, которые создают рабочие места, они смогут получать работу и развиваться в Арктике", - сказал Чибис.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686393.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мурманская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мурманская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию