https://ria.ru/20220218/donbass-1773688218.html
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР
Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:06
2022-02-18T22:06
2022-02-18T22:16
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мурманская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис."Мурманская область, безусловно, готова принять и оказать поддержку каждому жителю ЛНР и ДНР в случае их решения переселиться на русский север. Благодаря росту экономики и новым инвесторам, которые создают рабочие места, они смогут получать работу и развиваться в Арктике", - сказал Чибис.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686393.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мурманская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию
22:06 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022)
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР
Глава Мурманской области заявил, что регион готов принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР