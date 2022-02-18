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https://ria.ru/20220218/donbass-1773688218.html
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР
Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:06
2022-02-18T22:16
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мурманская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис."Мурманская область, безусловно, готова принять и оказать поддержку каждому жителю ЛНР и ДНР в случае их решения переселиться на русский север. Благодаря росту экономики и новым инвесторам, которые создают рабочие места, они смогут получать работу и развиваться в Арктике", - сказал Чибис.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773686393.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мурманская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию
22:06 18.02.2022 (обновлено: 22:16 18.02.2022)
 
Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР

Глава Мурманской области заявил, что регион готов принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Мурманская область готова принять жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их решения переселиться на север, где они смогут получить работу в Арктике, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис.
"Мурманская область, безусловно, готова принять и оказать поддержку каждому жителю ЛНР и ДНР в случае их решения переселиться на русский север. Благодаря росту экономики и новым инвесторам, которые создают рабочие места, они смогут получать работу и развиваться в Арктике", - сказал Чибис.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:44
Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМурманская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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