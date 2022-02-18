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ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений
ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений - РИА Новости, 18.02.2022
ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений
Самопровозглашенная ДНР готова ко встрече контактной группы по Донбассу только при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:48
2022-02-18T22:03
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР готова ко встрече контактной группы по Донбассу только при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский."Мы готовы встречаться с украинскими представителями на внеочередном заседании, но только при наличии четких и конкретных предложений с возможностью их реализации на практике и готовности официального Киева к предметному диалогу", - говорится в заявлении пресс-секретаря, согласно которому об этом была уведомлена украинская делегация.Отмечается, что после того, как у украинской стороны были затребованы конкретные предложения по разрешению ситуации, "украинцы сразу же отменили заседание"."Встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров - мы действительно не готовы", - подчеркнул Московский.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/diversant-1773674764.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
21:48 18.02.2022 (обновлено: 22:03 18.02.2022)
 
ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений

ДНР готова на встречу контактной группы только при наличии конкретных предложений

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР готова ко встрече контактной группы по Донбассу только при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский.
"Мы готовы встречаться с украинскими представителями на внеочередном заседании, но только при наличии четких и конкретных предложений с возможностью их реализации на практике и готовности официального Киева к предметному диалогу", - говорится в заявлении пресс-секретаря, согласно которому об этом была уведомлена украинская делегация.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Отмечается, что после того, как у украинской стороны были затребованы конкретные предложения по разрешению ситуации, "украинцы сразу же отменили заседание".
"Встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров - мы действительно не готовы", - подчеркнул Московский.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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