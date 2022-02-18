21:48 18.02.2022 (обновлено: 22:03 18.02.2022)
ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений
ДНР готова на встречу контактной группы только при наличии конкретных предложений
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР готова ко встрече контактной группы по Донбассу только при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский.
"Мы готовы встречаться с украинскими представителями на внеочередном заседании, но только при наличии четких и конкретных предложений с возможностью их реализации на практике и готовности официального Киева к предметному диалогу", - говорится в заявлении пресс-секретаря, согласно которому об этом была уведомлена украинская делегация.
Отмечается, что после того, как у украинской стороны были затребованы конкретные предложения по разрешению ситуации, "украинцы сразу же отменили заседание".
"Встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров - мы действительно не готовы", - подчеркнул Московский.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Дарья Буймова