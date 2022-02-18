https://ria.ru/20220218/donbass-1773686851.html

ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений

ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений - РИА Новости, 18.02.2022

ДНР готова на встречу контактной группы при наличии конкретных предложений

Самопровозглашенная ДНР готова ко встрече контактной группы по Донбассу только при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:48

2022-02-18T21:48

2022-02-18T22:03

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР готова ко встрече контактной группы по Донбассу только при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский."Мы готовы встречаться с украинскими представителями на внеочередном заседании, но только при наличии четких и конкретных предложений с возможностью их реализации на практике и готовности официального Киева к предметному диалогу", - говорится в заявлении пресс-секретаря, согласно которому об этом была уведомлена украинская делегация.Отмечается, что после того, как у украинской стороны были затребованы конкретные предложения по разрешению ситуации, "украинцы сразу же отменили заседание"."Встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров - мы действительно не готовы", - подчеркнул Московский.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/diversant-1773674764.html

https://ria.ru/20220218/dnr-1773604956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев