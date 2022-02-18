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Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин
Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин - РИА Новости, 18.02.2022
Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин
Украинские военные в пятницу начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:34
2022-02-18T21:50
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
стирол
мчс днр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные в пятницу начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он назвал действия украинских властей по всей линии соприкосновения "русский авось на хохлятский манер"."Ни с того ни с сего - палочка махнула, и начался обстрел. Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220218/obstrel-1773677321.html
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), стирол, мчс днр
21:34 18.02.2022 (обновлено: 21:50 18.02.2022)
 
Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин

Басурин заявил, что украинские военные обстреливают социальные объекты

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные в пятницу начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он назвал действия украинских властей по всей линии соприкосновения "русский авось на хохлятский манер".
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:30
Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
"Ни с того ни с сего - палочка махнула, и начался обстрел. Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:09
Конфликт в Донбассе на грани военного разрешения, считают в ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)СтиролМЧС ДНР
 
 
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