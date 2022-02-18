21:34 18.02.2022 (обновлено: 21:50 18.02.2022)
Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин
Басурин заявил, что украинские военные обстреливают социальные объекты
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные в пятницу начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он назвал действия украинских властей по всей линии соприкосновения "русский авось на хохлятский манер".
"Ни с того ни с сего - палочка махнула, и начался обстрел. Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
Опубликовано: Дарья Буймова