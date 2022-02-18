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Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин

Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин - РИА Новости, 18.02.2022

Украинские военные обстреливают социальные объекты, заявил Басурин

Украинские военные в пятницу начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:34

2022-02-18T21:34

2022-02-18T21:50

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные в пятницу начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Он назвал действия украинских властей по всей линии соприкосновения "русский авось на хохлятский манер"."Ни с того ни с сего - палочка махнула, и начался обстрел. Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220218/obstrel-1773677321.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773681810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), стирол, мчс днр