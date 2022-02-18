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В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины
В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины - РИА Новости, 18.02.2022
В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины
США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины, заявил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:19
2022-02-18T21:35
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
россия
украина
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель Госдепартамента."Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН", — сказал представитель Госдепа высокого ранга, отвечая на просьбу прокомментировать эвакуацию жителей Донбасса, а также сообщения о взрывах на территории ДНР.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в Россию. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Кроме того, в пятницу на парковке Дома правительства в центре Донецка прогремел взрыв. Информации о жертвах пока нет.По словам американского чиновника, речь идет о "циничной и жестокой попытке использовать людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы для подготовки к нападению" на Украину. "Россия является единственным зачинщиком этой напряженности и угрожает народу Украины. Она разместила свои войска на границах Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма", — добавил дипломат США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны России на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773673737.html
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сша
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:19 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
 
В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины

Госдеп: США рассматривают эвакуацию в Донбассе как предлог для операции против Украины

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель Госдепартамента.
"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН", — сказал представитель Госдепа высокого ранга, отвечая на просьбу прокомментировать эвакуацию жителей Донбасса, а также сообщения о взрывах на территории ДНР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Россия четко обозначила США, что не нападает на Украину, заявила Захарова
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в Россию. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Кроме того, в пятницу на парковке Дома правительства в центре Донецка прогремел взрыв. Информации о жертвах пока нет.
По словам американского чиновника, речь идет о "циничной и жестокой попытке использовать людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы для подготовки к нападению" на Украину. "Россия является единственным зачинщиком этой напряженности и угрожает народу Украины. Она разместила свои войска на границах Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма", — добавил дипломат США.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны России на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРСШАРоссияУкраинаДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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