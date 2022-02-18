https://ria.ru/20220218/donbass-1773675578.html

В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины

В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины - РИА Новости, 18.02.2022

В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины

США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины, заявил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:19

2022-02-18T20:19

2022-02-18T21:35

в мире

ситуация в днр и лнр

сша

россия

украина

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. США рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции "под чужим флагом" против Украины, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель Госдепартамента."Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН", — сказал представитель Госдепа высокого ранга, отвечая на просьбу прокомментировать эвакуацию жителей Донбасса, а также сообщения о взрывах на территории ДНР.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в Россию. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Кроме того, в пятницу на парковке Дома правительства в центре Донецка прогремел взрыв. Информации о жертвах пока нет.По словам американского чиновника, речь идет о "циничной и жестокой попытке использовать людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы для подготовки к нападению" на Украину. "Россия является единственным зачинщиком этой напряженности и угрожает народу Украины. Она разместила свои войска на границах Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма", — добавил дипломат США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны России на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220218/ukraina-1773673737.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

сша

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию