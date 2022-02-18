https://ria.ru/20220218/donbass-1773649581.html
В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе
В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что дальнейшие провокации со стороны Киева на востоке Украины возможны, но их следует не допустить. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:49
2022-02-18T18:49
2022-02-18T21:56
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что дальнейшие провокации со стороны Киева на востоке Украины возможны, но их следует не допустить.Отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он проведения наступательной операции Киева на ДНР и ЛНР в выходные, Вершинин сказал: "Я не думаю, что надо говорить о каких-то конкретных сроках. Мы принципиально говорили, что должны быть исключены провокации. Провокации, к сожалению, возможны в той горячей атмосфере и с учетом подталкивания западными партнерами властей Киева к каким-то непродуманным действиям – это тоже надо исключить".
https://ria.ru/20220218/vershinin-1773651353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:49 18.02.2022 (обновлено: 21:56 18.02.2022)
В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе
Замглавы МИД Вершинин: провокации в Донбассе возможны, но их следует не допустить