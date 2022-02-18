https://ria.ru/20220218/donbass-1773649581.html

В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе

В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

В МИД призвали не допустить провокаций в Донбассе

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что дальнейшие провокации со стороны Киева на востоке Украины возможны, но их следует не допустить. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:49

2022-02-18T18:49

2022-02-18T21:56

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ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что дальнейшие провокации со стороны Киева на востоке Украины возможны, но их следует не допустить.Отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он проведения наступательной операции Киева на ДНР и ЛНР в выходные, Вершинин сказал: "Я не думаю, что надо говорить о каких-то конкретных сроках. Мы принципиально говорили, что должны быть исключены провокации. Провокации, к сожалению, возможны в той горячей атмосфере и с учетом подталкивания западными партнерами властей Киева к каким-то непродуманным действиям – это тоже надо исключить".

https://ria.ru/20220218/vershinin-1773651353.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика