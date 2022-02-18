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Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса
Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, а "поджигатели войны" не уйдут от ответственности. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:43
2022-02-18T18:43
в мире
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, а "поджигатели войны" не уйдут от ответственности.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса."Наша страна, наш президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами, вся Россия с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Украина демонстративно игнорирует выполнение минских соглашений."Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности", - подчеркнул Аксенов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220218/krym-1773634193.html
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773641316.html
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республика крым
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в мире, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, днр
18:43 18.02.2022
 
Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса

Глава Крыма Аксенов выразил поддержку народу Донбасса

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, а "поджигатели войны" не уйдут от ответственности.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
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Сенатор заявил о готовности Крыма принять эвакуируемых из Донбасса
"Наша страна, наш президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами, вся Россия с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина демонстративно игнорирует выполнение минских соглашений.
"Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности", - подчеркнул Аксенов.
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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В Донецке началась эвакуация жителей
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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В Кремле ответили на вопрос об эвакуации из Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)ДонбассЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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