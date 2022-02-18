https://ria.ru/20220218/donbass-1773647550.html

Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса

Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, а "поджигатели войны" не уйдут от ответственности. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:43

2022-02-18T18:43

2022-02-18T18:43

в мире

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россия

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ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, а "поджигатели войны" не уйдут от ответственности.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса."Наша страна, наш президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами, вся Россия с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Украина демонстративно игнорирует выполнение минских соглашений."Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности", - подчеркнул Аксенов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220218/krym-1773634193.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773641316.html

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773617426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик), донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, днр