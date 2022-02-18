Глава Крыма выразил поддержку народу Донбасса
Глава Крыма Аксенов выразил поддержку народу Донбасса
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса, а "поджигатели войны" не уйдут от ответственности.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
"Наша страна, наш президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами, вся Россия с вами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина демонстративно игнорирует выполнение минских соглашений.
"Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности", - подчеркнул Аксенов.
Вчера, 18:27В Донецке началась эвакуация жителей
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев