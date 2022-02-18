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https://ria.ru/20220218/donbass-1773626109.html
Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе
Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе
Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости сообщения об эвакуации жителей Донбасса из-за опасности обострения вооруженного конфликта в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:40
2022-02-18T21:35
ситуация в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
дмитрий песков
луганская народная республика
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости сообщения об эвакуации жителей Донбасса из-за опасности обострения вооруженного конфликта в регионе."Спасибо за ваше обращение. Вам следует обратиться с данным вопросом к правительству Украины", - заявили агентству в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения, а также пояснить, поддерживает ли оборонное ведомство США контакт с украинскими коллегами по этому вопросу.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина об эвакуации населения в Россию. Песков также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.
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ситуация в днр и лнр, в мире, леонид пасечник, денис пушилин, дмитрий песков, луганская народная республика, россия, сша, министерство обороны сша, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:40 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
 
Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе

Пентагон отказался комментировать сообщения об эвакуации жителей Донбасса в Россию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости сообщения об эвакуации жителей Донбасса из-за опасности обострения вооруженного конфликта в регионе.
"Спасибо за ваше обращение. Вам следует обратиться с данным вопросом к правительству Украины", - заявили агентству в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения, а также пояснить, поддерживает ли оборонное ведомство США контакт с украинскими коллегами по этому вопросу.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина об эвакуации населения в Россию. Песков также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:38
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникДенис ПушилинДмитрий ПесковЛуганская Народная РеспубликаРоссияСШАМинистерство обороны СШАЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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