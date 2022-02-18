https://ria.ru/20220218/donbass-1773626109.html

Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе

Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Пентагон переадресовал правительству Украины вопрос об эвакуации в Донбассе

Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости сообщения об эвакуации жителей Донбасса из-за опасности обострения вооруженного конфликта в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:40

2022-02-18T17:40

2022-02-18T21:35

ситуация в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

денис пушилин

дмитрий песков

луганская народная республика

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать РИА Новости сообщения об эвакуации жителей Донбасса из-за опасности обострения вооруженного конфликта в регионе."Спасибо за ваше обращение. Вам следует обратиться с данным вопросом к правительству Украины", - заявили агентству в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения, а также пояснить, поддерживает ли оборонное ведомство США контакт с украинскими коллегами по этому вопросу.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина об эвакуации населения в Россию. Песков также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.

https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773625570.html

луганская народная республика

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, леонид пасечник, денис пушилин, дмитрий песков, луганская народная республика, россия, сша, министерство обороны сша, эвакуация жителей днр и лнр в россию