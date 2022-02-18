https://ria.ru/20220218/donbass-1773606462.html
Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
Сейчас наблюдается обострение ситуации на Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:42
2022-02-18T16:42
2022-02-18T16:55
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сейчас наблюдается обострение ситуации на Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин.Ранее он отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договорённостей, поэтому все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта, и сделать это нужно чем раньше, тем лучше."К сожалению, прямо сейчас мы наблюдали, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20220218/prava-1773610690.html
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, украина
16:42 18.02.2022 (обновлено: 16:55 18.02.2022)
Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
Президент Путин: наблюдается обострение ситуации в Донбассе