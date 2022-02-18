https://ria.ru/20220218/donbass-1773606462.html

Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Сейчас наблюдается обострение ситуации на Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:42

2022-02-18T16:42

2022-02-18T16:55

россия

ситуация в днр и лнр

владимир путин

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сейчас наблюдается обострение ситуации на Донбассе, сообщил президент РФ Владимир Путин.Ранее он отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договорённостей, поэтому все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта, и сделать это нужно чем раньше, тем лучше."К сожалению, прямо сейчас мы наблюдали, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20220218/prava-1773610690.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, украина