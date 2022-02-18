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Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2022
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин
Украинские военные скоро получат приказ перейти к наступлению в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:32
2022-02-18T17:44
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные скоро получат приказ перейти к наступлению в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773598104.html
донецкая народная республика
украина
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
16:32 18.02.2022 (обновлено: 17:44 18.02.2022)
 
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные скоро получат приказ перейти к наступлению в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ <...> реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", — сказал н, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале.
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Власти ДНР заявили об эвакуации местного населения в Россию
16:13
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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