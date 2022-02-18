https://ria.ru/20220218/donbass-1773603249.html
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2022
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин
Украинские военные скоро получат приказ перейти к наступлению в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:32
2022-02-18T16:32
2022-02-18T17:44
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные скоро получат приказ перейти к наступлению в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773598104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
16:32 18.02.2022 (обновлено: 17:44 18.02.2022)
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении в Донбассе