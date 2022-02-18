15:07 18.02.2022 (обновлено: 15:19 18.02.2022)
В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол"
В ДНР предотвратили диверсию украинских военных на заводе "Стирол" в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия.
"МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок масштабной экологической катастрофе на территории ДНР и эскалации конфликта... Сегодня 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода "Стирол" в Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства размещённом на официальном сайте МГБ ДНР.
На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы республики.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.