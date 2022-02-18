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В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол"
В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол" - РИА Новости, 18.02.2022
В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол"
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:07
2022-02-18T15:19
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
украина
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия."МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок масштабной экологической катастрофе на территории ДНР и эскалации конфликта... Сегодня 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода "Стирол" в Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства размещённом на официальном сайте МГБ ДНР.На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы республики.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773569254.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины
15:07 18.02.2022 (обновлено: 15:19 18.02.2022)
 
В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол"

В ДНР предотвратили диверсию украинских военных на заводе "Стирол" в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия.
"МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок масштабной экологической катастрофе на территории ДНР и эскалации конфликта... Сегодня 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода "Стирол" в Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства размещённом на официальном сайте МГБ ДНР.
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На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы республики.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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