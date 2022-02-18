https://ria.ru/20220218/donbass-1773578391.html

В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол"

В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол" - РИА Новости, 18.02.2022

В ДНР предотвратили диверсию на заводе "Стирол"

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:07

2022-02-18T15:07

2022-02-18T15:19

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918307_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_140c87a21851c35b400a3a6c8d511313.jpg

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия."МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок масштабной экологической катастрофе на территории ДНР и эскалации конфликта... Сегодня 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода "Стирол" в Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства размещённом на официальном сайте МГБ ДНР.На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы республики.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773569254.html

https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины