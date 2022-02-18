https://ria.ru/20220218/donbass-1773569254.html

В ДНР пресекли попытку ВСУ организовать диверсию на нефтебазе

В ДНР пресекли попытку ВСУ организовать диверсию на нефтебазе - РИА Новости, 18.02.2022

В ДНР пресекли попытку ВСУ организовать диверсию на нефтебазе

В ДНР пресекли попытку украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе в районе Еленовки. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:35

2022-02-18T14:35

2022-02-18T15:41

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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. В ДНР пресекли попытку украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе в районе Еленовки. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.По его словам, минувшей ночью диверсионная группа из состава центра специального назначения "Восток" (бывший третий полк специального назначения Сил специальных операций Украины) попыталась проникнуть на территорию нефтебазы. ВСУ намеревались взорвать резервуары, рассчитывая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы."Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт", — сказал представитель ведомства.Материалы "по факту совершенного теракта" передадут представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.Министерство государственной безопасности ДНР также сообщило, что удалось предотвратить диверсию на химическом заводе "Стирол" в Горловке — ВСУ пытались подорвать емкости для хранения аммиака."Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.Кроме того, киевские диверсанты намеревались подорвать в Горловке емкости с хлором на очистных сооружениях около Горловки."Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств <...>. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера. По всей видимости, с помощью нее боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи", — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.Во время операции двое киевских диверсантов убиты, еще трое ранены.Накануне в Донецке и Луганске заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и открыл огонь по позициям самопровозглашенных республик, применяет минометы и артиллерию. Представитель Народной милиции ДНР отметил, что около населенных пунктов Донбасса находится артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями. Это указывает на подготовку к силовому решению, подчеркнул он.При этом украинский министр обороны Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций и намерен действовать политико-дипломатическим путем.Конфликт в ДонбассеКонфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. Как указывал канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе.

https://ria.ru/20220218/lugansk-1773560810.html

https://ria.ru/20220131/pasechnik-1770250569.html

донецкая народная республика

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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины