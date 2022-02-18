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В Кремле назвали ситуацию в Донбассе очень тревожной
В Кремле назвали ситуацию в Донбассе очень тревожной - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле назвали ситуацию в Донбассе очень тревожной
Ситуация в Донбассе очень тревожная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:57
2022-02-18T14:26
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе очень тревожная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что происходит в Донбассе, еще раз повторю - это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны", - сказал Песков.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Сегодня в ДНР сообщили, что Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, а также открыли огонь из минометов по подконтрольным ДНР городу Докучаевску, поселкам Еленовка и Старомихайловка, а также по селу Белая Каменка.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий песков
12:57 18.02.2022 (обновлено: 14:26 18.02.2022)
 
В Кремле назвали ситуацию в Донбассе очень тревожной

Песков назвал ситуацию в Донбассе потенциально опасной

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе очень тревожная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что происходит в Донбассе, еще раз повторю - это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны", - сказал Песков.
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
Сегодня в ДНР сообщили, что Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, а также открыли огонь из минометов по подконтрольным ДНР городу Докучаевску, поселкам Еленовка и Старомихайловка, а также по селу Белая Каменка.
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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