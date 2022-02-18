Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/donbass-1773522391.html
Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР
Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:57
2022-02-18T13:36
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771082135_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_7150884eeaea9191bdd6c555feb1ce5d.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима и прекращения огня."В 10:28 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраины Горловки. — Прим. ред.). Произведено четыре выстрела из танка", — рассказал он.Помимо этого, украинские силовики открыли огонь из минометов по подконтрольным ДНР городу Докучаевску, поселкам Еленовка и Старомихайловка, а также по селу Белая Каменка.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220218/donetsk-1773527743.html
https://ria.ru/20220218/donbass-1773480232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771082135_33:0:926:670_1920x0_80_0_0_17b0e242a5289e4a7f9983f89825bbbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр
11:57 18.02.2022 (обновлено: 13:36 18.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки

© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Украинские военные во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима и прекращения огня.
"В 10:28 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраины Горловки. — Прим. ред.). Произведено четыре выстрела из танка", — рассказал он.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
12:14
Корреспондент рассказал о ситуации в Донецке
Помимо этого, украинские силовики открыли огонь из минометов по подконтрольным ДНР городу Докучаевску, поселкам Еленовка и Старомихайловка, а также по селу Белая Каменка.
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
08:38
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала