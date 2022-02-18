https://ria.ru/20220218/donbass-1773522391.html

Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022

Украинские силовики обстреляли из танка окраины Горловки, заявили в ДНР

Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:57

2022-02-18T11:57

2022-02-18T13:36

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ обстреляли из танка окраины Горловки, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима и прекращения огня."В 10:28 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраины Горловки. — Прим. ред.). Произведено четыре выстрела из танка", — рассказал он.Помимо этого, украинские силовики открыли огонь из минометов по подконтрольным ДНР городу Докучаевску, поселкам Еленовка и Старомихайловка, а также по селу Белая Каменка.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220218/donetsk-1773527743.html

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в мире, ситуация в днр и лнр