15:50 18.02.2022 (обновлено: 16:27 18.02.2022)
В ДНР заявили об уничтожении не менее двух диверсантов
Народная милиция ДНР заявила о не менее двух убитых и трех раненых диверсантах ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении не менее двух диверсантов украинских силовиков, пытавшихся проникнуть на химическое предприятие в ДНР.
Ранее сообщалось, что после обнаружения группы диверсантов подразделения ДНР открыли огонь.
"Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трёх ранеными и был вынужден отступить", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, размещённом на официальном сайте ведомства.
Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.