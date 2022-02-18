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Бербок заявила о готовности вести диалог с Россией
Бербок заявила о готовности вести диалог с Россией - РИА Новости, 18.02.2022
Бербок заявила о готовности вести диалог с Россией
Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе, это в общих интересах, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:22
2022-02-18T16:55
мид германии
в мире
германия
анналена бербок
россия
нато
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе, это в общих интересах, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."У нас есть другое, еще более четкое послание Москве: мы готовы к серьезному диалогу о безопасности и мире в Европе... Это в наших общих интересах", - сказала Бербок, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Он отметила, что в Европе есть угроза войны. "Россия абсолютно неприемлемо угрожает своим скоплением войск. (Угрожает) Украине. Но также и нам всем, и архитектуре безопасности Европы. Поэтому это не украинский кризис. Это российский кризис. Мы настойчиво призываем Россию срочно отвести войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны увидеть действия. Российская угроза остается реальной", - заявила Бербок. Она подчеркнула, что в случае "российского нападения" на Украину последовали бы "масштабные последствия для России - финансовые, политические и экономические".Также глава МИД Германии отметила, что страны НАТО "в любое время" готовы говорить с Россией по содержательным предложениям в области безопасности, услышанное из Москвы не вызывает надежды."Да, мы также хотим минимизировать риск эскалации в Европе. Да, мы хотим добиться надежности. Именно поэтому мы в последние недели как страны НАТО разработали содержательные предложения. Они лежат на столе в Москве. Мы готовы обсуждать их в любой момент", - заявила Бербок.Она добавила, что страны НАТО не готовы обсуждать предложения, "которые ставят под вопрос выстроенную совместно архитектуру безопасности". "То, что мы до сих пор слышали из Москвы, не внушает надежды. Россия вновь настаивает, что частью свободы выбора союзов является то, что безопасность не может строиться за счет других. Мы решительно поддерживаем этот основополагающий принцип. Именно поэтому мы хотим обсуждать скопление войск, которое, разумеется, идет за счет безопасности Украины. Тот, кто хочет жить совместно в безопасности, не может угрожать друг другу", - добавила Бербок.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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мид германии, в мире, германия, анналена бербок, россия, нато
16:22 18.02.2022 (обновлено: 16:55 18.02.2022)
 
Бербок заявила о готовности вести диалог с Россией

Глава МИД Германии Бербок: Берлин готов к серьезному диалогу с Москвой о безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе, это в общих интересах, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"У нас есть другое, еще более четкое послание Москве: мы готовы к серьезному диалогу о безопасности и мире в Европе... Это в наших общих интересах", - сказала Бербок, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Он отметила, что в Европе есть угроза войны. "Россия абсолютно неприемлемо угрожает своим скоплением войск. (Угрожает) Украине. Но также и нам всем, и архитектуре безопасности Европы. Поэтому это не украинский кризис. Это российский кризис. Мы настойчиво призываем Россию срочно отвести войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны увидеть действия. Российская угроза остается реальной", - заявила Бербок. Она подчеркнула, что в случае "российского нападения" на Украину последовали бы "масштабные последствия для России - финансовые, политические и экономические".
Также глава МИД Германии отметила, что страны НАТО "в любое время" готовы говорить с Россией по содержательным предложениям в области безопасности, услышанное из Москвы не вызывает надежды.
"Да, мы также хотим минимизировать риск эскалации в Европе. Да, мы хотим добиться надежности. Именно поэтому мы в последние недели как страны НАТО разработали содержательные предложения. Они лежат на столе в Москве. Мы готовы обсуждать их в любой момент", - заявила Бербок.
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Она добавила, что страны НАТО не готовы обсуждать предложения, "которые ставят под вопрос выстроенную совместно архитектуру безопасности". "То, что мы до сих пор слышали из Москвы, не внушает надежды. Россия вновь настаивает, что частью свободы выбора союзов является то, что безопасность не может строиться за счет других. Мы решительно поддерживаем этот основополагающий принцип. Именно поэтому мы хотим обсуждать скопление войск, которое, разумеется, идет за счет безопасности Украины. Тот, кто хочет жить совместно в безопасности, не может угрожать друг другу", - добавила Бербок.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
МИД ГерманииВ миреГерманияАнналена БербокРоссияНАТО
 
 
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