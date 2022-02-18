В Тульской области построят пять новых детских садов
Детский сад
ТУЛА, 18 фев — РИА Новости. Пять новых детских садов, рассчитанных почти на 700 мест, откроются в Тульской области в этом году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, в пятницу губернатор Алексей Дюмин посетил строящийся детский сад в поселке Заокский.
Глава региона отметил, что в рамках национального проекта "Демография" в области продолжается строительство детских садов. С 2016 года в регионе построены 20 новых детских садов. Это позволило уже в декабре 2020 года выполнить поручение президента России о ликвидации очередей в детские сады, в том числе для детей до 3 лет.
"Сейчас очередь отсутствует. Для повышения доступности дошкольного образования мы продолжаем строить ещё пять детских садов в разных муниципалитетах. Они будут сданы в этом году", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.
Детский сад в Заокском рассчитан на 160 мест. Сейчас строительная готовность объекта – 81%. Работы, включая благоустройство, будут завершены к 1 июня. По поручению губернатора для транспортной доступности нового сада в прошлом году за счет бюджета района построены две подъездные дороги и оборудована площадка для высадки пассажиров.
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Опубликовано: Алёна Пава