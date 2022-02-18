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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
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В Тульской области построят пять новых детских садов
В Тульской области построят пять новых детских садов - РИА Новости, 18.02.2022
В Тульской области построят пять новых детских садов
Пять новых детских садов, рассчитанных почти на 700 мест, откроются в Тульской области в этом году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:51
2022-02-18T18:51
тульская область
алексей дюмин
россия
алексин
тула
жилье
общество
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ТУЛА, 18 фев — РИА Новости. Пять новых детских садов, рассчитанных почти на 700 мест, откроются в Тульской области в этом году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, в пятницу губернатор Алексей Дюмин посетил строящийся детский сад в поселке Заокский.Глава региона отметил, что в рамках национального проекта "Демография" в области продолжается строительство детских садов. С 2016 года в регионе построены 20 новых детских садов. Это позволило уже в декабре 2020 года выполнить поручение президента России о ликвидации очередей в детские сады, в том числе для детей до 3 лет.Детский сад в Заокском рассчитан на 160 мест. Сейчас строительная готовность объекта – 81%. Работы, включая благоустройство, будут завершены к 1 июня. По поручению губернатора для транспортной доступности нового сада в прошлом году за счет бюджета района построены две подъездные дороги и оборудована площадка для высадки пассажиров.Как сообщили в правительстве, ещё четыре детских сада планируется сдать в этом году: сад в Алексине (на 60 мест) сдадут в июне, в Новомосковске (на 200 мест) – достроят к концу июля. Также до конца года будут сданы два сада на 200 и 75 мест в Туле.
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алексей дюмин, россия, алексин, тула, жилье, общество
18:51 18.02.2022
 

В Тульской области построят пять новых детских садов

© РИА Новости / Александр ПаниотовДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Детский сад
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ТУЛА, 18 фев — РИА Новости. Пять новых детских садов, рассчитанных почти на 700 мест, откроются в Тульской области в этом году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, в пятницу губернатор Алексей Дюмин посетил строящийся детский сад в поселке Заокский.
Глава региона отметил, что в рамках национального проекта "Демография" в области продолжается строительство детских садов. С 2016 года в регионе построены 20 новых детских садов. Это позволило уже в декабре 2020 года выполнить поручение президента России о ликвидации очередей в детские сады, в том числе для детей до 3 лет.
"Сейчас очередь отсутствует. Для повышения доступности дошкольного образования мы продолжаем строить ещё пять детских садов в разных муниципалитетах. Они будут сданы в этом году", – цитируют в правительстве слова Алексея Дюмина.
Детский сад в Заокском рассчитан на 160 мест. Сейчас строительная готовность объекта – 81%. Работы, включая благоустройство, будут завершены к 1 июня. По поручению губернатора для транспортной доступности нового сада в прошлом году за счет бюджета района построены две подъездные дороги и оборудована площадка для высадки пассажиров.
Как сообщили в правительстве, ещё четыре детских сада планируется сдать в этом году: сад в Алексине (на 60 мест) сдадут в июне, в Новомосковске (на 200 мест) – достроят к концу июля. Также до конца года будут сданы два сада на 200 и 75 мест в Туле.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
Тульская областьАлексей ДюминРоссияАлексинТулаЖильеОбщество
 
 
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