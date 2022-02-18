https://ria.ru/20220218/degtyarev-1773484408.html

Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21

Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21 - РИА Новости, 18.02.2022

Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать в регионе центр подготовки летного состава для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:19

2022-02-18T09:19

2022-02-18T09:19

хабаровский край

sukhoi superjet

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

полярные авиалинии

иркут (корпорация)

хабаровск

россия

комсомольск-на-амуре

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_282a71b6643249c465d52bcfc5dd2560.jpg

ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать в регионе центр подготовки летного состава для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для единой дальневосточной авиакомпании.Губернатор встретился с генеральным директором корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Андреем Богинским. Стороны обсудили развитие гражданской авиации в регионе."Что обсуждали в Хабаровске с генеральным директором корпорации "Иркут" Андреем Богинским... создание в Хабаровске центра подготовки летного состава для лайнеров SSJ100 и МС-21 для дальневосточной авиакомпании", - написал Дегтярев по итогу встречи в Telegram.Губернатор отметил, что реализация такого масштабного проекта возможна лишь при участии главного разработчика и производителя самолетов.Корпорация "Иркут" производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ100 – пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров."Самолеты создаются в том числе и в Хабаровском крае. В соответствии с долгосрочным планом по развитию Комсомольска-на-Амуре ведется работа по реализации программы локализации на ТОР "Комсомольск" производств по выпуску комплектующих для воздушных судов российского производства. Проект называется "Байкал на Амуре". Планируем в течение двух лет построить цеха", - пояснил Богинскому Дегтярев.По словам гендиректора корпорации, в 2021 году компания поставила 28 самолетов SSJ100. В текущем году планируются поставки на таком же уровне. "В производстве находятся самолеты для авиакомпаний "Россия", Red Wings и "Азимут", а также для двух новых заказчиков – авиакомпании Дальневосточного федерального округа и Федерального медико-биологического агентства", – уточнил Богинский.Для снижения логистических затрат губернатор предложил проработать вопрос размещения производств деталей и компонентов, поставляемых для сборки SSJ100, на территории Хабаровского края.Дегтярев рассказал, что накануне делегация корпорации "Иркут" прибыла в Хабаровск на испытания нового российского среднемагистрального самолета МС-21-300. "Осмотрел и оценил уровень комфорта воздушного судна. Салон - лучший в своем классе. Мы заинтересованы в том, чтобы в аэропорту Хабаровска базировались новейшие российские лайнеры МС-21. Гордимся нашими конструкторами и инженерами", - резюмировал глава региона.Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний: "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", "ЧукотАвиа", принадлежащих соответствующим регионам ДФО.

https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html

https://ria.ru/20220204/khabarovsk-1771021309.html

хабаровск

россия

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), полярные авиалинии, иркут (корпорация), хабаровск, россия, комсомольск-на-амуре, владимир путин, экономика, михаил дегтярев