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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220218/degtyarev-1773484408.html
Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21
Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21 - РИА Новости, 18.02.2022
Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать в регионе центр подготовки летного состава для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:19
2022-02-18T09:19
хабаровский край
sukhoi superjet
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
полярные авиалинии
иркут (корпорация)
хабаровск
россия
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать в регионе центр подготовки летного состава для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для единой дальневосточной авиакомпании.Губернатор встретился с генеральным директором корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Андреем Богинским. Стороны обсудили развитие гражданской авиации в регионе."Что обсуждали в Хабаровске с генеральным директором корпорации "Иркут" Андреем Богинским... создание в Хабаровске центра подготовки летного состава для лайнеров SSJ100 и МС-21 для дальневосточной авиакомпании", - написал Дегтярев по итогу встречи в Telegram.Губернатор отметил, что реализация такого масштабного проекта возможна лишь при участии главного разработчика и производителя самолетов.Корпорация "Иркут" производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ100 – пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров."Самолеты создаются в том числе и в Хабаровском крае. В соответствии с долгосрочным планом по развитию Комсомольска-на-Амуре ведется работа по реализации программы локализации на ТОР "Комсомольск" производств по выпуску комплектующих для воздушных судов российского производства. Проект называется "Байкал на Амуре". Планируем в течение двух лет построить цеха", - пояснил Богинскому Дегтярев.По словам гендиректора корпорации, в 2021 году компания поставила 28 самолетов SSJ100. В текущем году планируются поставки на таком же уровне. "В производстве находятся самолеты для авиакомпаний "Россия", Red Wings и "Азимут", а также для двух новых заказчиков – авиакомпании Дальневосточного федерального округа и Федерального медико-биологического агентства", – уточнил Богинский.Для снижения логистических затрат губернатор предложил проработать вопрос размещения производств деталей и компонентов, поставляемых для сборки SSJ100, на территории Хабаровского края.Дегтярев рассказал, что накануне делегация корпорации "Иркут" прибыла в Хабаровск на испытания нового российского среднемагистрального самолета МС-21-300. "Осмотрел и оценил уровень комфорта воздушного судна. Салон - лучший в своем классе. Мы заинтересованы в том, чтобы в аэропорту Хабаровска базировались новейшие российские лайнеры МС-21. Гордимся нашими конструкторами и инженерами", - резюмировал глава региона.Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний: "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", "ЧукотАвиа", принадлежащих соответствующим регионам ДФО.
https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html
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sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), полярные авиалинии, иркут (корпорация), хабаровск, россия, комсомольск-на-амуре, владимир путин, экономика, михаил дегтярев
09:19 18.02.2022
 
Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21

В Хабаровском крае предложили создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать в регионе центр подготовки летного состава для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для единой дальневосточной авиакомпании.
Губернатор встретился с генеральным директором корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Андреем Богинским. Стороны обсудили развитие гражданской авиации в регионе.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 11:31Хабаровский край
Дегтярев рассказал о разработке мастер-плана Советской Гавани
"Что обсуждали в Хабаровске с генеральным директором корпорации "Иркут" Андреем Богинским... создание в Хабаровске центра подготовки летного состава для лайнеров SSJ100 и МС-21 для дальневосточной авиакомпании", - написал Дегтярев по итогу встречи в Telegram.
Губернатор отметил, что реализация такого масштабного проекта возможна лишь при участии главного разработчика и производителя самолетов.
Корпорация "Иркут" производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ100 – пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров.
"Самолеты создаются в том числе и в Хабаровском крае. В соответствии с долгосрочным планом по развитию Комсомольска-на-Амуре ведется работа по реализации программы локализации на ТОР "Комсомольск" производств по выпуску комплектующих для воздушных судов российского производства. Проект называется "Байкал на Амуре". Планируем в течение двух лет построить цеха", - пояснил Богинскому Дегтярев.
По словам гендиректора корпорации, в 2021 году компания поставила 28 самолетов SSJ100. В текущем году планируются поставки на таком же уровне. "В производстве находятся самолеты для авиакомпаний "Россия", Red Wings и "Азимут", а также для двух новых заказчиков – авиакомпании Дальневосточного федерального округа и Федерального медико-биологического агентства", – уточнил Богинский.
Для снижения логистических затрат губернатор предложил проработать вопрос размещения производств деталей и компонентов, поставляемых для сборки SSJ100, на территории Хабаровского края.
Дегтярев рассказал, что накануне делегация корпорации "Иркут" прибыла в Хабаровск на испытания нового российского среднемагистрального самолета МС-21-300. "Осмотрел и оценил уровень комфорта воздушного судна. Салон - лучший в своем классе. Мы заинтересованы в том, чтобы в аэропорту Хабаровска базировались новейшие российские лайнеры МС-21. Гордимся нашими конструкторами и инженерами", - резюмировал глава региона.
Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний: "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", "ЧукотАвиа", принадлежащих соответствующим регионам ДФО.
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Хабаровский крайSukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Полярные авиалинииИркут (корпорация)ХабаровскРоссияКомсомольск-на-АмуреВладимир ПутинЭкономикаМихаил Дегтярев
 
 
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