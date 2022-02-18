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Базы данных Oracle стали доступны в российском дата-центре
Базы данных Oracle стали доступны в российском дата-центре - РИА Новости, 18.02.2022
Базы данных Oracle стали доступны в российском дата-центре
Компания Oxygen, собственник дата-центра и облачной платформы, первой в России открыла доступ к базам данных Oracle по подписке из российского облака, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:09
2022-02-18T11:09
2022-02-18T11:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
технологии
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Компания Oxygen, собственник дата-центра и облачной платформы, первой в России открыла доступ к базам данных Oracle по подписке из российского облака, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Базы данных Oracle являются одним из главнейших инструментов с точки зрения ИТ специалистов. Раньше компании, которым необходимо работать с высокопроизводительными базами данным Oracle были вынуждены покупать у зарубежных поставщиков специализированные серверы и оплачивать лицензии. Помимо этого, требовалось решать все вопросы, связанные с владением - размещение, администрирование, поддержка лицензий и т.д. - и обновлением решения целиком раз в три-четыре года", - говорится в сообщении.Новый сервис дает бизнесу любого размера и отрасли возможность размещения баз данных Oracle в российском облаке, оплачивая только емкость и потребляемую мощность."Москва последовательно развивается как центр компетенций ИТ и укрепляется в статусе одного из мировых лидеров технологических инноваций. Московская компания Oxygen - первый дата-центр в России и один из первых в мире, открывший доступ к базам данных Oracle по подписке. Локализовав СУБД (систему управления базами данных) Oracle, компания Oxygen решает две главные потребности российского бизнеса и иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в России – размещение данных на территории РФ и отказ от больших капитальных затрат, необходимых для покупки оборудования и лицензий", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Как поясняется в сообщении, облачная модель Oxygen позволяет передать функции запуска, интеграции, поддержки и обновления специалистам ЦОД, а также оплачивать потребляемые ресурсы по модели Pay As You Go (заказчик оплачивает только фактически потребленные ресурсы).
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москва, александр прохоров, технологии
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Компания Oxygen, собственник дата-центра и облачной платформы, первой в России открыла доступ к базам данных Oracle по подписке из российского облака, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Базы данных Oracle являются одним из главнейших инструментов с точки зрения ИТ специалистов. Раньше компании, которым необходимо работать с высокопроизводительными базами данным Oracle были вынуждены покупать у зарубежных поставщиков специализированные серверы и оплачивать лицензии. Помимо этого, требовалось решать все вопросы, связанные с владением - размещение, администрирование, поддержка лицензий и т.д. - и обновлением решения целиком раз в три-четыре года", - говорится в сообщении.
Новый сервис дает бизнесу любого размера и отрасли возможность размещения баз данных Oracle в российском облаке, оплачивая только емкость и потребляемую мощность.
"Москва последовательно развивается как центр компетенций ИТ и укрепляется в статусе одного из мировых лидеров технологических инноваций. Московская компания Oxygen - первый дата-центр в России и один из первых в мире, открывший доступ к базам данных Oracle по подписке. Локализовав СУБД (систему управления базами данных) Oracle, компания Oxygen решает две главные потребности российского бизнеса и иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в России – размещение данных на территории РФ и отказ от больших капитальных затрат, необходимых для покупки оборудования и лицензий", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Как поясняется в сообщении, облачная модель Oxygen позволяет передать функции запуска, интеграции, поддержки и обновления специалистам ЦОД, а также оплачивать потребляемые ресурсы по модели Pay As You Go (заказчик оплачивает только фактически потребленные ресурсы).
"Стать первым дата-центром в России и одним из первых в мире, предлагающим такой сервис — это и серьезный вызов, и большая ответственность, и новые возможности. Oracle DBaaS by Oxygen - это новый сложный интеллектуальный продукт. Он становится важной частью cформированной облачной экосистемы Oxygen. Мы уверены, что комбинация возможностей решения Oracle DBaaS by Oxygen с другими облачными продуктами нашей компании позволит успешно запускать в нашем облаке комплексные интеграционные ИТ проекты для наших заказчиков", - отметил основатель и генеральный директор OXYGEN Павел Кулаков, слова которого приводит пресс-служба.