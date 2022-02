https://ria.ru/20220218/dannye-1773505699.html

Базы данных Oracle стали доступны в российском дата-центре

Базы данных Oracle стали доступны в российском дата-центре - РИА Новости, 18.02.2022

Базы данных Oracle стали доступны в российском дата-центре

Компания Oxygen, собственник дата-центра и облачной платформы, первой в России открыла доступ к базам данных Oracle по подписке из российского облака, сообщает... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:09

2022-02-18T11:09

2022-02-18T11:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:210:4076:2503_1920x0_80_0_0_54fb755e0091fc42ae24ba0ad3d93ff0.jpg

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Компания Oxygen, собственник дата-центра и облачной платформы, первой в России открыла доступ к базам данных Oracle по подписке из российского облака, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Базы данных Oracle являются одним из главнейших инструментов с точки зрения ИТ специалистов. Раньше компании, которым необходимо работать с высокопроизводительными базами данным Oracle были вынуждены покупать у зарубежных поставщиков специализированные серверы и оплачивать лицензии. Помимо этого, требовалось решать все вопросы, связанные с владением - размещение, администрирование, поддержка лицензий и т.д. - и обновлением решения целиком раз в три-четыре года", - говорится в сообщении.Новый сервис дает бизнесу любого размера и отрасли возможность размещения баз данных Oracle в российском облаке, оплачивая только емкость и потребляемую мощность."Москва последовательно развивается как центр компетенций ИТ и укрепляется в статусе одного из мировых лидеров технологических инноваций. Московская компания Oxygen - первый дата-центр в России и один из первых в мире, открывший доступ к базам данных Oracle по подписке. Локализовав СУБД (систему управления базами данных) Oracle, компания Oxygen решает две главные потребности российского бизнеса и иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в России – размещение данных на территории РФ и отказ от больших капитальных затрат, необходимых для покупки оборудования и лицензий", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Как поясняется в сообщении, облачная модель Oxygen позволяет передать функции запуска, интеграции, поддержки и обновления специалистам ЦОД, а также оплачивать потребляемые ресурсы по модели Pay As You Go (заказчик оплачивает только фактически потребленные ресурсы).

https://ria.ru/20220216/tekhnopolis-1773053241.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр прохоров, технологии