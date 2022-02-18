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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/covindex-1773491747.html
Covindex обновил максимум с мая 2020 года
Covindex обновил максимум с мая 2020 года - РИА Новости, 18.02.2022
Covindex обновил максимум с мая 2020 года
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 7 по 13 февраля вырос пятую... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:11
2022-02-18T10:27
экономика
россия
общество
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 7 по 13 февраля вырос пятую неделю подряд, поднявшись на 1 пункт - до 91,2 пункта, что стало новым максимумом с начала мая 2020 года.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Средний чек на прошлой неделе вырос по кусковому мылу (на 7%, до 109 рублей) и антисептикам (на 2%, до 213 рублей). Снизился он по перчаткам (на 1%, до 171 рубля) и гречке (на 1%, до 105 рублей). По остальным трем товарам средний чек остался прежним: по медицинским маскам - 105 рублей, по туалетной бумаге - 89 рублей, по лимонам - 33 рубля.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся еще на 1 пункт и составил 91,2 пункта. Индекс вырос пятую неделю подряд и снова обновил максимум с начала мая 2020 года - тогда с 27 апреля по 3 мая он составил 99,6 пункта. С тех пор максимальным было значение в 90,2 пункта, достигнутое на неделе с 31 января по 6 февраля 2022 года.
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экономика, россия, общество
10:11 18.02.2022 (обновлено: 10:27 18.02.2022)
 
Covindex обновил максимум с мая 2020 года

Covindex вырос пятую неделю подряд, обновив максимум с начала мая 2020 года

© РИА Новости / Максим БлиновПродажа туалетной бумаги в супермаркете
Продажа туалетной бумаги в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Продажа туалетной бумаги в супермаркете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 7 по 13 февраля вырос пятую неделю подряд, поднявшись на 1 пункт - до 91,2 пункта, что стало новым максимумом с начала мая 2020 года.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Средний чек на прошлой неделе вырос по кусковому мылу (на 7%, до 109 рублей) и антисептикам (на 2%, до 213 рублей). Снизился он по перчаткам (на 1%, до 171 рубля) и гречке (на 1%, до 105 рублей). По остальным трем товарам средний чек остался прежним: по медицинским маскам - 105 рублей, по туалетной бумаге - 89 рублей, по лимонам - 33 рубля.
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся еще на 1 пункт и составил 91,2 пункта. Индекс вырос пятую неделю подряд и снова обновил максимум с начала мая 2020 года - тогда с 27 апреля по 3 мая он составил 99,6 пункта. С тех пор максимальным было значение в 90,2 пункта, достигнутое на неделе с 31 января по 6 февраля 2022 года.
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