Вашингтон понял, что годами помогал России разрывать НАТО

"Время на стороне Путина". В США заговорили о расколе НАТО
Бывший советник президента Трампа Болтон боится, что Россия попробует расколоть НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может "разорваться" из-за России, заявил в эфире Newsmax бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, в этом вопросе "время на стороне Владимира Путина".
"У Путина очень много возможностей. <…> Я думаю: вдруг он проверит, что будет, если попробовать расколоть НАТО", — сказал он.
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Во время беседы Болтон решил разобрать самые "крупные ошибки", которые допускали американские власти. Администрации нынешнего президента Джо Байдена досталось за "излишнюю концентрацию на Украине", которая, по мнению экс-советника, мешает Вашингтону фокусироваться на России. Также он пожалел, что команда экс-главы Белого дома Дональда Трампа, частью которой был и сам Болтон, не перекрыла газопровод "Северный поток — 2".
Джон Болтон не первый раз выражает тревожность из-за России и лично Владимира Путина. Так, в статье для WSJ политик делился переживаниями из-за "возможного возрождения СССР", а в конце декабря минувшего года советовал Брюсселю остановить "Северный поток — 2" без "перспектив возрождения" до тех пор, пока Россия не свернет военные базы за рубежом.
Опубликовано: Александра Покровская