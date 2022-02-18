https://ria.ru/20220218/bolton-1773625278.html

Вашингтон понял, что годами помогал России разрывать НАТО

"Время на стороне Путина". В США заговорили о расколе НАТО - РИА Новости, 18.02.2022

Вашингтон понял, что годами помогал России разрывать НАТО

Североатлантический альянс может "разорваться" из-за России, заявил в эфире Newsmax бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:37

2022-02-18T17:37

2022-02-18T17:37

в мире

сша

россия

джон болтон

джо байден

владимир путин

дональд трамп

северный поток — 2

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может "разорваться" из-за России, заявил в эфире Newsmax бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, в этом вопросе "время на стороне Владимира Путина"."У Путина очень много возможностей. <…> Я думаю: вдруг он проверит, что будет, если попробовать расколоть НАТО", — сказал он.Во время беседы Болтон решил разобрать самые "крупные ошибки", которые допускали американские власти. Администрации нынешнего президента Джо Байдена досталось за "излишнюю концентрацию на Украине", которая, по мнению экс-советника, мешает Вашингтону фокусироваться на России. Также он пожалел, что команда экс-главы Белого дома Дональда Трампа, частью которой был и сам Болтон, не перекрыла газопровод "Северный поток — 2".Джон Болтон не первый раз выражает тревожность из-за России и лично Владимира Путина. Так, в статье для WSJ политик делился переживаниями из-за "возможного возрождения СССР", а в конце декабря минувшего года советовал Брюсселю остановить "Северный поток — 2" без "перспектив возрождения" до тех пор, пока Россия не свернет военные базы за рубежом.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773453603.html

сша

россия

украина

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, джон болтон, джо байден, владимир путин, дональд трамп, северный поток — 2, нато, украина