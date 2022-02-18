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https://ria.ru/20220218/bolton-1773625278.html
Вашингтон понял, что годами помогал России разрывать НАТО
"Время на стороне Путина". В США заговорили о расколе НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Вашингтон понял, что годами помогал России разрывать НАТО
Североатлантический альянс может "разорваться" из-за России, заявил в эфире Newsmax бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:37
2022-02-18T17:37
в мире
сша
россия
джон болтон
джо байден
владимир путин
дональд трамп
северный поток — 2
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может "разорваться" из-за России, заявил в эфире Newsmax бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, в этом вопросе "время на стороне Владимира Путина"."У Путина очень много возможностей. &lt;…&gt; Я думаю: вдруг он проверит, что будет, если попробовать расколоть НАТО", — сказал он.Во время беседы Болтон решил разобрать самые "крупные ошибки", которые допускали американские власти. Администрации нынешнего президента Джо Байдена досталось за "излишнюю концентрацию на Украине", которая, по мнению экс-советника, мешает Вашингтону фокусироваться на России. Также он пожалел, что команда экс-главы Белого дома Дональда Трампа, частью которой был и сам Болтон, не перекрыла газопровод "Северный поток — 2".Джон Болтон не первый раз выражает тревожность из-за России и лично Владимира Путина. Так, в статье для WSJ политик делился переживаниями из-за "возможного возрождения СССР", а в конце декабря минувшего года советовал Брюсселю остановить "Северный поток — 2" без "перспектив возрождения" до тех пор, пока Россия не свернет военные базы за рубежом.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Александра Покровская
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в мире, сша, россия, джон болтон, джо байден, владимир путин, дональд трамп, северный поток — 2, нато, украина
17:37 18.02.2022
 
"Время на стороне Путина". В США заговорили о расколе НАТО

Бывший советник президента Трампа Болтон боится, что Россия попробует расколоть НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может "разорваться" из-за России, заявил в эфире Newsmax бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, в этом вопросе "время на стороне Владимира Путина".
"У Путина очень много возможностей. <…> Я думаю: вдруг он проверит, что будет, если попробовать расколоть НАТО", — сказал он.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Во время беседы Болтон решил разобрать самые "крупные ошибки", которые допускали американские власти. Администрации нынешнего президента Джо Байдена досталось за "излишнюю концентрацию на Украине", которая, по мнению экс-советника, мешает Вашингтону фокусироваться на России. Также он пожалел, что команда экс-главы Белого дома Дональда Трампа, частью которой был и сам Болтон, не перекрыла газопровод "Северный поток — 2".
Джон Болтон не первый раз выражает тревожность из-за России и лично Владимира Путина. Так, в статье для WSJ политик делился переживаниями из-за "возможного возрождения СССР", а в конце декабря минувшего года советовал Брюсселю остановить "Северный поток — 2" без "перспектив возрождения" до тех пор, пока Россия не свернет военные базы за рубежом.
Флаги стран ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 23:04
СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергетики из санкций против России
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреСШАРоссияДжон БолтонДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампСеверный поток — 2НАТОУкраина
 
 
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