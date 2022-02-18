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В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире
В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире
Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:07
2022-02-18T13:38
россия
происшествия
ольга ярославская
юлия иванова
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их пьяные родители находились там же. В позапрошлом году женщину с мужчиной уже лишали родительских прав в отношении других детей - сразу восьми."С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Как сообщала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отмечала в беседе с агентством, что взяла дело на личный контроль.Как позднее добавили в столичной прокуратуре, суд также арестовал до 16 апреля 43-летнего мужчину, отца детей.По данным правоохранителей, они с супругой не заботились о детях, полноценно не кормили и не следили за их здоровьем. В результате близнецы в тяжелом состоянии были госпитализированы.
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россия, происшествия, ольга ярославская, юлия иванова, москва, следственный комитет россии (ск рф)
13:07 18.02.2022 (обновлено: 13:38 18.02.2022)
 
В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире

Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в московской квартире

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их пьяные родители находились там же. В позапрошлом году женщину с мужчиной уже лишали родительских прав в отношении других детей - сразу восьми.
"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Как сообщала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отмечала в беседе с агентством, что взяла дело на личный контроль.
Как позднее добавили в столичной прокуратуре, суд также арестовал до 16 апреля 43-летнего мужчину, отца детей.
По данным правоохранителей, они с супругой не заботились о детях, полноценно не кормили и не следили за их здоровьем. В результате близнецы в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 10:51
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире
 
РоссияПроисшествияОльга ЯрославскаяЮлия ИвановаМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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