https://ria.ru/20220218/bliznetsy-1773544800.html

В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире

В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве арестовали родителей близнецов, найденных истощенными в квартире

Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:07

2022-02-18T13:07

2022-02-18T13:38

россия

происшествия

ольга ярославская

юлия иванова

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их пьяные родители находились там же. В позапрошлом году женщину с мужчиной уже лишали родительских прав в отношении других детей - сразу восьми."С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Как сообщала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отмечала в беседе с агентством, что взяла дело на личный контроль.Как позднее добавили в столичной прокуратуре, суд также арестовал до 16 апреля 43-летнего мужчину, отца детей.По данным правоохранителей, они с супругой не заботились о детях, полноценно не кормили и не следили за их здоровьем. В результате близнецы в тяжелом состоянии были госпитализированы.

https://ria.ru/20211014/deti-1754509076.html

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россия, происшествия, ольга ярославская, юлия иванова, москва, следственный комитет россии (ск рф)