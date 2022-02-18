https://ria.ru/20220218/biznes-1773565750.html
Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций
Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций - РИА Новости, 18.02.2022
Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций
Корпорация МСП совместно с Венгерским агентством по развитию экспорта (НЕРА) создали первый Центр экспортных компетенций (ЦЭК), призванный помочь малому бизнесу РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:17
2022-02-18T14:17
2022-02-18T14:17
новости компаний - экономика
россия
венгрия
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Венгерским агентством по развитию экспорта (НЕРА) создали первый Центр экспортных компетенций (ЦЭК), призванный помочь малому бизнесу выходить на рынки двух стран, сообщает пресс-служба корпорации."Центр экспортных компетенций – это, прежде всего, механизм содействия малому и среднему предпринимательству двух стран в выходе на рынки России и Венгрии, а также на рынки третьих стран. Новый инструмент поддержки бизнеса позволит усилить экспортный потенциал наших компаний и повысить спрос на отечественную продукцию", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что ЦЭК представляет собой постоянно действующую на взаимной основе рабочую группу из представителей Корпорации и НЕРА с возможным участием экспертов других организаций и ассоциаций. В рамках группы будет оказана помощь малому и среднему бизнесу при выходе на международный рынок, в участии в закупках крупнейших компаний, а также во встраивании в производственные цепочки поставок крупных компаний, как венгерских, так и российских. Будет оказано содействие в организации поставок продукции компаний в торговые сети России и Венгрии.Отмечается, что стороны будут проводить презентации инструментов поддержки и развития экспортных возможностей, организовывать семинары, круглые столы, в случае необходимости разрабатывать для компаний индивидуальные программы по предэкспортной акселерации.Корпорация уже осуществляет поиск российских партнеров из числа МСП для венгерских компаний, заинтересованных в создании на территории России совместных предприятий в сельскохозяйственной отрасли, включая производство сельскохозяйственного оборудования, уточняется в сообщении.Замдиректора департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, представитель российско-венгерской межправительственной комиссии Ирина Григоренко подчеркнула, что Минэкономразвития всецело поддерживает создание Центра экспортных компетенций.Представитель Минэкономразвития также отметила особый потенциал в развитии экспортных возможностей МСП и встраивании МСП в производственные цепочки крупных компаний, в привлечении высоких технологий и цифровых платформ в целях поддержки и развития МСП, в активном привлечении российских регионов к работе ЦЭК.
https://ria.ru/20220217/podderzhka-1773405363.html
https://ria.ru/20220214/masshtabirovanie-1772352803.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, венгрия, корпорация мсп
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Венгерским агентством по развитию экспорта (НЕРА) создали первый Центр экспортных компетенций (ЦЭК), призванный помочь малому бизнесу выходить на рынки двух стран, сообщает пресс-служба корпорации.
"Центр экспортных компетенций – это, прежде всего, механизм содействия малому и среднему предпринимательству двух стран в выходе на рынки России
и Венгрии
, а также на рынки третьих стран. Новый инструмент поддержки бизнеса позволит усилить экспортный потенциал наших компаний и повысить спрос на отечественную продукцию", – сказал генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что ЦЭК представляет собой постоянно действующую на взаимной основе рабочую группу из представителей Корпорации и НЕРА с возможным участием экспертов других организаций и ассоциаций. В рамках группы будет оказана помощь малому и среднему бизнесу при выходе на международный рынок, в участии в закупках крупнейших компаний, а также во встраивании в производственные цепочки поставок крупных компаний, как венгерских, так и российских. Будет оказано содействие в организации поставок продукции компаний в торговые сети России и Венгрии.
Отмечается, что стороны будут проводить презентации инструментов поддержки и развития экспортных возможностей, организовывать семинары, круглые столы, в случае необходимости разрабатывать для компаний индивидуальные программы по предэкспортной акселерации.
Корпорация уже осуществляет поиск российских партнеров из числа МСП для венгерских компаний, заинтересованных в создании на территории России совместных предприятий в сельскохозяйственной отрасли, включая производство сельскохозяйственного оборудования, уточняется в сообщении.
Замдиректора департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, представитель российско-венгерской межправительственной комиссии Ирина Григоренко подчеркнула, что Минэкономразвития всецело поддерживает создание Центра экспортных компетенций.
"У России и Венгрии – крепкие торгово-экономические отношения, которые охватывают широкий перечень наукоемких отраслей, кооперацию в области энергетики, промышленности, транспорта, строительства, медицины, сельского хозяйства. Венгрия входит в топ-10 торговых партнеров России в ЕС, и в 2021 году наш товарооборот увеличился почти на 26% до 5,9 миллиардов долларов", - приводятся в сообщении слова Григоренко.
Представитель Минэкономразвития также отметила особый потенциал в развитии экспортных возможностей МСП и встраивании МСП в производственные цепочки крупных компаний, в привлечении высоких технологий и цифровых платформ в целях поддержки и развития МСП, в активном привлечении российских регионов к работе ЦЭК.