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Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций

Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций - РИА Новости, 18.02.2022

Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций

Корпорация МСП совместно с Венгерским агентством по развитию экспорта (НЕРА) создали первый Центр экспортных компетенций (ЦЭК), призванный помочь малому бизнесу РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:17

2022-02-18T14:17

2022-02-18T14:17

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Венгерским агентством по развитию экспорта (НЕРА) создали первый Центр экспортных компетенций (ЦЭК), призванный помочь малому бизнесу выходить на рынки двух стран, сообщает пресс-служба корпорации."Центр экспортных компетенций – это, прежде всего, механизм содействия малому и среднему предпринимательству двух стран в выходе на рынки России и Венгрии, а также на рынки третьих стран. Новый инструмент поддержки бизнеса позволит усилить экспортный потенциал наших компаний и повысить спрос на отечественную продукцию", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что ЦЭК представляет собой постоянно действующую на взаимной основе рабочую группу из представителей Корпорации и НЕРА с возможным участием экспертов других организаций и ассоциаций. В рамках группы будет оказана помощь малому и среднему бизнесу при выходе на международный рынок, в участии в закупках крупнейших компаний, а также во встраивании в производственные цепочки поставок крупных компаний, как венгерских, так и российских. Будет оказано содействие в организации поставок продукции компаний в торговые сети России и Венгрии.Отмечается, что стороны будут проводить презентации инструментов поддержки и развития экспортных возможностей, организовывать семинары, круглые столы, в случае необходимости разрабатывать для компаний индивидуальные программы по предэкспортной акселерации.Корпорация уже осуществляет поиск российских партнеров из числа МСП для венгерских компаний, заинтересованных в создании на территории России совместных предприятий в сельскохозяйственной отрасли, включая производство сельскохозяйственного оборудования, уточняется в сообщении.Замдиректора департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, представитель российско-венгерской межправительственной комиссии Ирина Григоренко подчеркнула, что Минэкономразвития всецело поддерживает создание Центра экспортных компетенций.Представитель Минэкономразвития также отметила особый потенциал в развитии экспортных возможностей МСП и встраивании МСП в производственные цепочки крупных компаний, в привлечении высоких технологий и цифровых платформ в целях поддержки и развития МСП, в активном привлечении российских регионов к работе ЦЭК.

https://ria.ru/20220217/podderzhka-1773405363.html

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новости компаний - экономика, россия, венгрия, корпорация мсп