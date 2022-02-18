https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773690103.html

Россия надеется, что США изучат ответ по безопасности, заявил Вершинин

Россия надеется, что США изучат ответ по безопасности, заявил Вершинин - РИА Новости, 18.02.2022

Россия надеется, что США изучат ответ по безопасности, заявил Вершинин

Россия надеется, что Вашингтон пристально разберется с реакцией РФ на ответ США по вопросу гарантий безопасности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:19

2022-02-18T22:19

2022-02-18T22:38

в мире

сша

вашингтон (город)

сергей вершинин

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ООН, 18 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Вашингтон пристально разберется с реакцией РФ на ответ США по вопросу гарантий безопасности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории."Мы передали нашу письменную реакцию на ответ США. Эта письменная реакция является подробной и четкой. Документ из нескольких страниц. Он, надеемся, будет предметом пристального разбирательства, рассмотрения в первую очередь в Вашингтоне. Мы нуждаемся не просто в обещаниях, а в юридически подкрепленных гарантиях того, что ни чья безопасность не будет строиться за счет безопасности другого, в частности России", - сказал Вершинин.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773613938.html

https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773583748.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (город), сергей вершинин