https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773613938.html

Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин

Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022

Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин

Россия не против обсуждать ряд идей Запада по вопросам безопасности при условии, если все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от важных для РФ РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:02

2022-02-18T17:02

2022-02-18T17:02

сша

россия

нато

в мире

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не против обсуждать ряд идей Запада по вопросам безопасности при условии, если все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от важных для РФ предложений, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко."В то же время ими (США и НАТО) сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности - ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать. И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - сказал российский лидер.

сша

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, россия, нато, в мире, владимир путин, александр лукашенко