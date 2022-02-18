https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773613938.html
Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин
Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин
Россия не против обсуждать ряд идей Запада по вопросам безопасности при условии, если все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от важных для РФ РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:02
2022-02-18T17:02
2022-02-18T17:02
сша
россия
нато
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не против обсуждать ряд идей Запада по вопросам безопасности при условии, если все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от важных для РФ предложений, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко."В то же время ими (США и НАТО) сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности - ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать. И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - сказал российский лидер.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, нато, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности, заявил Путин
Президент Путин: Россия готова обсуждать некоторые идеи Запада по безопасности