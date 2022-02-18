https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773583748.html
Западу нужно время "переварить" предложения по безопасности, заявил посол
Западу нужно время "переварить" предложения по безопасности, заявил посол - РИА Новости, 18.02.2022
Западу нужно время "переварить" предложения по безопасности, заявил посол
Западу нужно время переварить предложения России по гарантиям безопасности, но по отельным темам диалог возможен, сказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:30
2022-02-18T15:30
2022-02-18T15:30
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Западу нужно время переварить предложения России по гарантиям безопасности, но по отельным темам диалог возможен, сказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Эти предложения сейчас совершенно новые. Для Запада их надо переварить, найти по ним какие-то элементы, позиции и так далее. И есть другая сторона. Это предложения более приземленные, они в свое время, где-то пару лет назад выдвигались с нашей стороны, это касательно моратория в Европе на размещение ракет средней дальности, военной транспарентности, касательно разведения учений от линии соприкосновения", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Вот этот набор не представляется каким-то новым, и по нему, в нашем ответе он прописан также, есть понимание, что по нему можно вести разговор. Этот разговор должен иметь пакетный характер", - добавил он.Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
https://ria.ru/20220218/politika-1773576870.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, сша, нато
Западу нужно время "переварить" предложения по безопасности, заявил посол
Посол России в Британии Келин: Западу нужно время "переварить" предложения по безопасности
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Западу нужно время переварить предложения России по гарантиям безопасности, но по отельным темам диалог возможен, сказал
посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Эти предложения сейчас совершенно новые. Для Запада их надо переварить, найти по ним какие-то элементы, позиции и так далее. И есть другая сторона. Это предложения более приземленные, они в свое время, где-то пару лет назад выдвигались с нашей стороны, это касательно моратория в Европе на размещение ракет средней дальности, военной транспарентности, касательно разведения учений от линии соприкосновения", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Вот этот набор не представляется каким-то новым, и по нему, в нашем ответе он прописан также, есть понимание, что по нему можно вести разговор. Этот разговор должен иметь пакетный характер", - добавил он.
Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.