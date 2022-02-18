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Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности
Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.02.2022
Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности
Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:15
2022-02-18T14:15
политика
сша
сергей лавров
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход", - сказал министр в интервью телеканалу RT.По его словам, нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.
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политика, сша, сергей лавров, россия, безопасность
14:15 18.02.2022
 
Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности

Глава МИД Лавров: Россия и США пока мало продвигаются по вопросам гарантий безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
По его словам, нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
11:35В мире
Захарова задала "важный вопрос" после провала спецслужб США по Украине
 
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