https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773565192.html

Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности

Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.02.2022

Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности

Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:15

2022-02-18T14:15

2022-02-18T14:15

политика

сша

сергей лавров

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход", - сказал министр в интервью телеканалу RT.По его словам, нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zakharova-1773512409.html

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политика, сша, сергей лавров, россия, безопасность