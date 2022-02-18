https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773543430.html

Идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, заявил Песков

Идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2022

Идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, заявил Песков

Идеи по гарантиям безопасности должны получить какое-то продолжение, будут контакты с США на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:02

2022-02-18T13:02

2022-02-18T13:09

в мире

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Идеи по гарантиям безопасности должны получить какое-то продолжение, будут контакты с США на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам."Сейчас будут определённые контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел, и сейчас посмотрим - дальше уже дело за переговорным процессом. Как-то эта идея должна как-то получить своё продолжение. Посмотрим, как это будет происходить", - заявил Песков.Ранее российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.

https://ria.ru/20220217/vershinin-1773441775.html

сша

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в мире, дмитрий песков, сша