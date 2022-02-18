https://ria.ru/20220218/bezhentsy-1773652805.html

Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса

Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:02

2022-02-18T19:02

2022-02-18T19:02

александр чуприян

леонид пасечник

денис пушилин

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773602791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_986f51c845af734a45f1721b3fe7dc05.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - сказал представитель Кремля.Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

россия

луганская народная республика

донбасс

ростовская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр чуприян, леонид пасечник, денис пушилин, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, донбасс, владимир путин, василий голубев, ростовская область, донецкая народная республика, днр, лнр, украина