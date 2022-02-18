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Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса
Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:02
2022-02-18T19:02
2022-02-18T19:02
александр чуприян
леонид пасечник
денис пушилин
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
донбасс
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - сказал представитель Кремля.Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чуприян, леонид пасечник, денис пушилин, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, донбасс, владимир путин, василий голубев, ростовская область, донецкая народная республика, днр, лнр, украина
Ростовский губернатор попросил помочь с наплывом беженцев из Донбасса
Песков: ростовский губернатор попросил Путина помочь из-за наплыва беженцев из Донбасса