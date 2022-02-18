Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/bezhentsy-1773489182.html
В ЕС ожидают прибытия миллиона беженцев в случае эскалации на Украине
В ЕС ожидают прибытия миллиона беженцев в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 18.02.2022
В ЕС ожидают прибытия миллиона беженцев в случае эскалации на Украине
В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:52
2022-02-18T09:52
в мире
еврокомиссия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
украина
маргаритис схинас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764073209_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_7e5389f955f58d07f4f67553efe42665.jpg
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас."Согласно оценкам, могут прибыть от 20 тысяч до более одного миллиона беженцев", - сказал политик изданию Welt.Схинас также рассказал, что Еврокомиссия "готовится к различным сценариям", составляются планы действия на случай чрезвычайных ситуаций, основана соответствующая целевая группа.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220218/prestupleniya-1773478088.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764073209_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_9b43d083d41e990253645f5d6a7eb94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, украина, маргаритис схинас
09:52 18.02.2022
 
В ЕС ожидают прибытия миллиона беженцев в случае эскалации на Украине

Вице-президент ЕК Схинас: при эскалации на Украине миллион беженцев может прибыть в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Согласно оценкам, могут прибыть от 20 тысяч до более одного миллиона беженцев", - сказал политик изданию Welt.
Схинас также рассказал, что Еврокомиссия "готовится к различным сценариям", составляются планы действия на случай чрезвычайных ситуаций, основана соответствующая целевая группа.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
08:16
Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем, заявил Володин
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
 
В миреЕврокомиссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаМаргаритис Схинас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала