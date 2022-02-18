11:57 18.02.2022 (обновлено: 12:27 18.02.2022)
Министр обороны Украины заявил о невозможности агрессии против Белоруссии
Министр обороны Украины Резников: за агрессию против Белоруссии нас проклянут потомки
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Никакой агрессии Украины против Белоруссии не может быть в принципе, заявил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников.
В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с министром обороны Украины Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия. По данным украинского оборонного ведомства, Резников и Хренин договорились о визитах военных атташе на украинские учения "Метель – 2022" и белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". Украинский атташе по вопросам обороны во вторник посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны.
14 февраля, 15:08Министры обороны Белоруссии и Украины провели переговоры
"Белоруссия особенная страна для нас, белорусский народ очень близкий нам. Никакой агрессии относительно Белоруссии со стороны Украины не может быть в принципе: за такое нас проклянут наши потомки", - сказал Резников, выступая в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде Украины. Он отметил, что выступает за диалог и укрепление доверия между украинским и белорусским оборонными ведомствами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
10 февраля, 15:56Белоруссия выразила протест Украине из-за замены флага в Днепре