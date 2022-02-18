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Бахрейн отменит все ограничения на въезд иностранных туристов
Бахрейн отменит все ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 18.02.2022
Бахрейн отменит все ограничения на въезд иностранных туристов
С 20 февраля туристы смогут посещать Бахрейн без тестов и справок, как и было до пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:43
2022-02-18T12:43
2022-02-18T12:43
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. С 20 февраля туристы смогут посещать Бахрейн без тестов и справок, как и было до пандемии, сообщает АТОР.Власти королевства отменили для прибывающих ПЦР-анализы в аэропорту и необходимость соблюдения десятидневного карантина, причем и для непривитых гостей — тоже.Таким образом, Бахрейн пошел по пути Норвегии: упразднил все медицинские документы для въезда. Для визита в эту ближневосточную страну нужно лишь купить билет на самолет и получить визу по прибытию стоимостью в пять динаров (15 долларов).По мнению туроператоров, отмена санитарных требований вызовет всплеск интереса к направлению. Тем более, что в марте там пройдет этап гонок Формула-1, состоится концерт Эрика Клэптона. Кроме того, весна — лучшее время для пляжного отдыха в королевстве.Прямые рейсы из Москвы в Манаму трижды в неделю совершает ближневосточный перевозчик. Семидневный тур на двоих с авиаперелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды в феврале и марте стоит от 103 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, эрик клэптон, норвегия, манама, бахрейн, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
Бахрейн отменит все ограничения на въезд иностранных туристов
С 20 февраля Бахрейн разрешит иностранным туристам въезд без тестов и карантина
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
С 20 февраля туристы смогут посещать Бахрейн без тестов и справок, как и было до пандемии, сообщает
АТОР.
Власти королевства отменили для прибывающих ПЦР-анализы в аэропорту и необходимость соблюдения десятидневного карантина, причем и для непривитых гостей — тоже.
Таким образом, Бахрейн пошел по пути Норвегии: упразднил все медицинские документы для въезда. Для визита в эту ближневосточную страну нужно лишь купить билет на самолет и получить визу по прибытию стоимостью в пять динаров (15 долларов).
По мнению туроператоров, отмена санитарных требований вызовет всплеск интереса к направлению. Тем более, что в марте там пройдет этап гонок Формула-1, состоится концерт Эрика Клэптона. Кроме того, весна — лучшее время для пляжного отдыха в королевстве.
Прямые рейсы из Москвы в Манаму трижды в неделю совершает ближневосточный перевозчик. Семидневный тур на двоих с авиаперелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды в феврале и марте стоит от 103 тысяч рублей.