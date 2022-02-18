https://ria.ru/20220218/alabuga-1773685799.html

ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели

ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели - РИА Новости, 18.02.2022

ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели

Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане планирует в течение десяти лет утроить основные показатели, увеличив число резидентов с нынешних 65 до 195, а... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T21:38

2022-02-18T21:38

2022-02-18T21:38

республика татарстан

экономика

россия

елабужский район

республика татарстан (татарстан)

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ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане планирует в течение десяти лет утроить основные показатели, увеличив число резидентов с нынешних 65 до 195, а инвестиции – со 155 миллиардов рублей до 435 миллиардов рублей, заявил генеральный директор ОЭЗ Тимур Шагивалеев."Наш план до 2032 года: 104 миллиарда рублей инвестиций в инфраструктуру, 195 резидентов, инвестиции резидентов должны достигнуть 435 миллиардов рублей, выручка – 320 миллиардов рублей, 24,7 тысячи рабочих мест", - сказал Шагивалеев в ходе итоговой коллегии минпромторга Татарстана.По его информации, по итогам 2021 года в ОЭЗ "Алабуга" действуют 65 резидентов, их инвестиции составили 155 миллиардов рублей, выручка резидентов – 136 миллиардов рублей, инвестиции в инфраструктуру составили 35 миллиардов рублей, создано 9,5 тысячи рабочих мест.Шагивалеев отметил, что в целом результаты неплохие, реализуется много хороших проектов, и "Алабуга" сегодня является одной из наиболее успешных ОЭЗ России, но всегда есть к чему стремиться, осваивая новы виды востребованной продукции и занимая новые ниши на рынке.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.

https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html

россия

елабужский район

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, елабужский район, республика татарстан (татарстан)