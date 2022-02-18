https://ria.ru/20220218/alabuga-1773685799.html
ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели
ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели - РИА Новости, 18.02.2022
ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели
Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане планирует в течение десяти лет утроить основные показатели, увеличив число резидентов с нынешних 65 до 195, а... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T21:38
2022-02-18T21:38
2022-02-18T21:38
республика татарстан
экономика
россия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане планирует в течение десяти лет утроить основные показатели, увеличив число резидентов с нынешних 65 до 195, а инвестиции – со 155 миллиардов рублей до 435 миллиардов рублей, заявил генеральный директор ОЭЗ Тимур Шагивалеев."Наш план до 2032 года: 104 миллиарда рублей инвестиций в инфраструктуру, 195 резидентов, инвестиции резидентов должны достигнуть 435 миллиардов рублей, выручка – 320 миллиардов рублей, 24,7 тысячи рабочих мест", - сказал Шагивалеев в ходе итоговой коллегии минпромторга Татарстана.По его информации, по итогам 2021 года в ОЭЗ "Алабуга" действуют 65 резидентов, их инвестиции составили 155 миллиардов рублей, выручка резидентов – 136 миллиардов рублей, инвестиции в инфраструктуру составили 35 миллиардов рублей, создано 9,5 тысячи рабочих мест.Шагивалеев отметил, что в целом результаты неплохие, реализуется много хороших проектов, и "Алабуга" сегодня является одной из наиболее успешных ОЭЗ России, но всегда есть к чему стремиться, осваивая новы виды востребованной продукции и занимая новые ниши на рынке.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.
https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, елабужский район, республика татарстан (татарстан)
ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели
Гендиректор Шагивалеев: ОЭЗ "Алабуга" к 2032 году планирует утроить основные показатели
ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане планирует в течение десяти лет утроить основные показатели, увеличив число резидентов с нынешних 65 до 195, а инвестиции – со 155 миллиардов рублей до 435 миллиардов рублей, заявил генеральный директор ОЭЗ Тимур Шагивалеев.
"Наш план до 2032 года: 104 миллиарда рублей инвестиций в инфраструктуру, 195 резидентов, инвестиции резидентов должны достигнуть 435 миллиардов рублей, выручка – 320 миллиардов рублей, 24,7 тысячи рабочих мест", - сказал Шагивалеев в ходе итоговой коллегии минпромторга Татарстана.
По его информации, по итогам 2021 года в ОЭЗ "Алабуга" действуют 65 резидентов, их инвестиции составили 155 миллиардов рублей, выручка резидентов – 136 миллиардов рублей, инвестиции в инфраструктуру составили 35 миллиардов рублей, создано 9,5 тысячи рабочих мест.
Шагивалеев отметил, что в целом результаты неплохие, реализуется много хороших проектов, и "Алабуга" сегодня является одной из наиболее успешных ОЭЗ России
, но всегда есть к чему стремиться, осваивая новы виды востребованной продукции и занимая новые ниши на рынке.
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района
Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.