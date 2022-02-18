https://ria.ru/20220218/abkhaziya-1773465018.html

Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии

Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2022

Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии

Мотострелки Южного военного округа в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T03:03

2022-02-18T03:03

2022-02-18T03:04

безопасность

южный военный округ

россия

абхазия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Мотострелки Южного военного округа в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего ротного тактического учения, всего в нем приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Учения прошли на полигоне Цабал. В нем приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-82А.В горной местности военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, бронетранспортеров БТР-82А, различного стрелкового вооружения для обеспечения подхода основных сил соединения. Поддержку военнослужащим оказало подразделение беспилотных летательных аппаратов с комплексом "Орлан-10", предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожении диверсионных групп противника.Целью учения являлась проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

https://ria.ru/20220218/perekhvat-1773461447.html

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безопасность, южный военный округ, россия, абхазия