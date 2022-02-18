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Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии
Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2022
Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии
Мотострелки Южного военного округа в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:03
2022-02-18T03:03
2022-02-18T03:04
безопасность
южный военный округ
россия
абхазия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Мотострелки Южного военного округа в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего ротного тактического учения, всего в нем приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Учения прошли на полигоне Цабал. В нем приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-82А.В горной местности военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, бронетранспортеров БТР-82А, различного стрелкового вооружения для обеспечения подхода основных сил соединения. Поддержку военнослужащим оказало подразделение беспилотных летательных аппаратов с комплексом "Орлан-10", предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожении диверсионных групп противника.Целью учения являлась проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.
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безопасность, южный военный округ, россия, абхазия
03:03 18.02.2022 (обновлено: 03:04 18.02.2022)
Мотострелки ЮВО приняли участие в учениях в Абхазии
Более 1,5 тысячи военнослужащих Южного военного округа приняли участие в учениях в Абхазии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Мотострелки Южного военного округа в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего ротного тактического учения, всего в нем приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Учения прошли на полигоне Цабал. В нем приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО
, было задействовано около 300 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-82А.
"Военнослужащие выдвинулись в районы выполнения задач по маршрутам, уничтожив на марше диверсионные группы "противника". Затем мотострелковые подразделения совместно с артиллеристами и разведчиками уничтожили "противника" и удержали оборонительные позиции", - сказал Астафьев.
В горной местности военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, бронетранспортеров БТР-82А, различного стрелкового вооружения для обеспечения подхода основных сил соединения. Поддержку военнослужащим оказало подразделение беспилотных летательных аппаратов с комплексом "Орлан-10", предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожении диверсионных групп противника.
Целью учения являлась проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.