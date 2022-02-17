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Зеленский направился в район Операции объединенных сил в Донбассе

Зеленский направился в район Операции объединенных сил в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский направился в район Операции объединенных сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в район Операции объединенных сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы. Об этом он РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:42

2022-02-17T12:42

2022-02-17T16:17

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

украина

алексей данилов

в мире

донбасс

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в район Операции объединенных сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы. Об этом он сообщил в Instagram.Глава государства выложил видео, на котором катер с украинским флагом идет по воде, а также фото, где он и секретарь СНБО Алексей Данилов стоят перед картой."Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", — написал Зеленский.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти на военные авантюры, что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

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владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, украина, алексей данилов, в мире, донбасс