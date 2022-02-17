https://ria.ru/20220217/zakonoproekt-1773259681.html

Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией

Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией - РИА Новости, 17.02.2022

Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией

Законопроект о запрете руководителям госучреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой, внесен в Госдуму. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:05

2022-02-17T10:05

2022-02-17T10:24

общество

астраханская область

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Законопроект о запрете руководителям госучреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой, внесен в Госдуму.Законопроект внесен в парламент Думой Астраханской области. Изменения вносятся в ФЗ "О противодействии коррупции"."Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя", - следует из пояснительной записки.Отмечается, что предлагаемые изменения будут способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителем государственного (муниципального) учреждения и не позволят ему действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы, в том числе исключит вероятность возникновения ситуации конфликта интересов.

https://ria.ru/20220216/chinovniki-1773133659.html

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общество, астраханская область, госдума рф