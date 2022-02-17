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Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией
Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией - РИА Новости, 17.02.2022
Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией
Законопроект о запрете руководителям госучреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой, внесен в Госдуму. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:05
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общество
астраханская область
госдума рф
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Законопроект о запрете руководителям госучреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой, внесен в Госдуму.Законопроект внесен в парламент Думой Астраханской области. Изменения вносятся в ФЗ "О противодействии коррупции"."Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя", - следует из пояснительной записки.Отмечается, что предлагаемые изменения будут способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителем государственного (муниципального) учреждения и не позволят ему действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы, в том числе исключит вероятность возникновения ситуации конфликта интересов.
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общество, астраханская область, госдума рф
10:05 17.02.2022 (обновлено: 10:24 17.02.2022)
 
Руководителям госучреждений могут запретить заниматься коммерцией

В Госдуму внесли проект о запрете руководителям госучреждений заниматься коммерцией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Законопроект о запрете руководителям госучреждений занимать оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной и творческой, внесен в Госдуму.
Законопроект внесен в парламент Думой Астраханской области. Изменения вносятся в ФЗ "О противодействии коррупции".
"Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя", - следует из пояснительной записки.
Отмечается, что предлагаемые изменения будут способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителем государственного (муниципального) учреждения и не позволят ему действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы, в том числе исключит вероятность возникновения ситуации конфликта интересов.
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