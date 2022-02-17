https://ria.ru/20220217/zaderzhanie-1773354699.html

По делу об избиении двух женщин в Екатеринбурге задержали второго подростка

По делу об избиении двух женщин в Екатеринбурге задержали второго подростка - РИА Новости, 17.02.2022

По делу об избиении двух женщин в Екатеринбурге задержали второго подростка

Второй подросток задержан по делу об избиении двух женщин в Екатеринбурге, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:58

2022-02-17T15:58

2022-02-17T15:58

происшествия

александр шульга

евгений куйвашев

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Второй подросток задержан по делу об избиении двух женщин в Екатеринбурге, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее в пресс-службе городского УМВД РИА Новости рассказал, что по факту избиения женщин возбуждено дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, задержан 17-летний подозреваемый. Председатель СК РФ поручил установить всех причастных и ходатайствовать об их аресте."По подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 годов рождения. Оба они – студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН", - сказал Горелых.Он добавил, что подростки воспитываются в полных семьях. В настоящее время фигуранты содержатся под стражей в изоляторе временного содержания. В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудники ОВД продолжают работу по установлению других возможных соучастников нападения.Как сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга, следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), а дело, ранее возбужденное полицией по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), передано из органов МВД в СУСК – оба они уже соединены в одно производство. Только по статье о хулиганстве предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы.По версии следствия, вечером 11 февраля двое подростков, находясь в автобусе, оскорбляли местную жительницу. После этого подозреваемые, выйдя из автобуса, избили женщину и ее дочь. Одной из женщин был причинен вред здоровью средней тяжести.Как ранее написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга. Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински в разговоре с РИА Новости извинился перед женщинами, "которые пострадали от рук нашего земляка".

https://ria.ru/20220217/arest-1773351047.html

https://ria.ru/20220215/nikolaev-1772896626.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр шульга, евгений куйвашев, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)